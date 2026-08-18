  1. سلامت
  2. درمان
۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۱

فاکتور انعقادی ۱۳ در مسیر توزیع قرار گرفت

فاکتور انعقادی ۱۳ در مسیر توزیع قرار گرفت

بنابر اعلام هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، بخشی از نیاز کشور به فاکتور انعقادی ۱۳، تأمین و آماده توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی نیاز فوری کشور و محدودیت شدید در دسترسی به فاکتور انعقادی۱۳، هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران بر حسب اعلام نیاز وزارت بهداشت نسبت به تامین بخشی از نیاز کشور به این فرآورده حیاتی اقدام کرده است. این محموله اکنون آماده توزیع در مراکز درمانی است.

فاکتور XIII یکی از عوامل انعقادی خون است. کمبود آن می‌تواند موجب خونریزی‌های شدید یا تأخیری، خونریزی مغزی، ترمیم دیرهنگام زخم و خونریزی پس از جراحی یا ضربه شود.

افراد مبتلا به کمبود مادرزادی این فاکتور، به‌ویژه در موارد شدید، برای پیشگیری از خونریزی‌های خطرناک به دریافت منظم آن نیاز دارند. تأمین این محموله می‌تواند بخشی از نیاز فوری کشور را پوشش دهد و از وقفه در روند درمان این افراد جلوگیری کند.

کد مطلب 6919925
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها