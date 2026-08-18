 بررسی مقدمات و الزامات اعزام زائران ایرانی برای عمره ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از حج و زیارت، اکبر رضایی با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده جهت فراهم شدن زمینه تشرف عمره‌گزاران به سرزمین وحی اظهار داشت: شرکتهای دارای مجوز از سازمان حج و زیارت برنامه‌ های مقدماتی را انجام داده و پس از تکمیل مراحل اجرایی، انعقاد قراردادها و سایر موضوعات اجرایی ، به زودی اطلاعیه رسمی درباره نحوه ثبت‌نام و اعزام‌ متقاضیان این سفر معنوی منتشر خواهد شد.

وی تأکید کرد افرادی که دارای سند ثبت نامی عمره مفرده هستند در اولویت تشرف می باشند و از هم اکنون آمادگی لازم را برای پیگیری مراحل بعدی را داشته باشند که به مرور اطلاع رسانی خواهد شد.

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با بیان اینکه در مرحله نخست، بسته سفر ۱۰ روزه عمره پیش‌بینی شده است، افزود: در ادامه تلاش خواهد شد متناسب با نیاز و درخواست متقاضیان، تنوع بسته‌های سفر عمره نیز مورد رسیدگی قرار گیرد. معتمرین در این سفرها از خدمات مناسب اسکان هتلی در شهرهای مدینه منوره و مکه مکرمه، حمل‌ونقل، زیارت دوره و دیگر خدمات مورد نیاز بهره مند می شوند تا حداکثر استفاده معنوی را در است سفر کنند.

رضایی با تأکید بر اینکه هدف اصلی سازمان، فراهم کردن سفری مطلوب همراه با عزت، کرامت، امنیت و سلامت برای زائران است، درباره هزینه سفر عمره نیز گفت: به شرکتهای مذکور تاکید شده است که تلاش کنند قیمت نهایی سفر را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام نمایند و هم‌اکنون منتظر نهایی شدن قراردادها و مشخص شدن هزینه‌های مرتبط هستیم.

گفتنی است درحال حاضر بیش از پنج میلیون نفر در نوبت تشرف به عمره مفرده قرار دارند.