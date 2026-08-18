جریمه ۸ میلیارد ریالی دو متخلف صنفی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: شعبه بدوی تعزیرات حکومتی تبریز به پرونده قاچاق مقادیری قرص غیرقابل مصرف انسانی به ارزش یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: پس از بررسی مدارک و مستندات موجود، شعبه اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد و متخلف را علاوه بر ضبط و معدوم‌سازی کالا، به پرداخت پنج میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی ادامه داد: این جریمه معادل سه برابر ارزش کالای قاچاق بوده و پرونده پس از کشف کالا توسط مأموران پلیس از یک واحد صنفی در تبریز برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

حضرتی همچنین از صدور حکم جریمه برای یک برنج‌فروش متخلف در تبریز خبر داد و گفت: شعبه بدوی ششم تعزیرات حکومتی تبریز به پرونده ثبت نکردن برنج خریداری‌شده در سامانه جامع به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی اسناد و مدارک، تخلف را محرز دانست و متخلف را به پرداخت دو میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال جزای نقدی، معادل یک‌چهارم ارزش کالا، محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: این پرونده نیز در جریان بازرسی بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت از انبار یک واحد برنج‌فروشی در تبریز کشف و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.