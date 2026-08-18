به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش دمای بیشینه ایستگاههای هواشناسی استان فارس، روز دوشنبه ۲۶ مردادماه، میانگین دمای بیشینه در ۴۰ ایستگاه استان به ۴۰.۸ درجه سانتیگراد رسید.
بر اساس این گزارش، ایستگاه لامرد-فرودگاه با ثبت دمای ۴۸.۵ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه فارس بود و پس از آن، افزَر با ۴۷.۶، مُهر با ۴۷.۲ و قیروکارزین با ۴۶.۸ درجه سانتیگراد در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
همچنین دمای هوا در خنج ۴۶.۷، جویُم ۴۶.۲، فراشبند ۴۵.۸، فیروزآباد و کازرون ۴۵.۶، نورآباد ممسنی ۴۵.۲ و لار ۴۵ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
در شهرستان شیراز نیز دمای بیشینه ۴۰ درجه سانتیگراد ثبت شد.
دمای هوا در اقلید ۳۲.۳ و دشت نمدان ۳۲.۱ درجه سانتیگراد بوده که دشت نمدان کمترین دمای بیشینه ثبتشده در میان ایستگاههای استان را به خود اختصاص داده است.
بر اساس این گزارش، دمای بیشینه در برخی دیگر از مناطق استان از جمله فسا ۴۱.۵، فیروزآباد ۴۱.۲، حسنآباد داراب ۴۲.۴، سلامتآباد ۴۲.۲، جهرم ۴۳.۵ و گراش ۴۳.۳ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
ادامه استقرار هوای گرم در استان فارس، ضرورت توجه شهروندان به توصیههای مربوط به مدیریت مصرف انرژی و پیشگیری از پیامدهای ناشی از گرما را دوچندان کرده است.
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