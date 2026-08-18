حج ۱۴۰۶ کلید خورد؛ ایران مطالبات اجرایی حج آینده را روی میز گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حج و زیارت، مذاکرات برخط سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حج و عمره عربستان با حضور اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، مسئولان دفتر نمایندگی سازمان در عربستان و مسئولان وزارت حج و عمره این کشور برگزار شد و طرفین درباره چگونگی برگزاری حج ۱۴۰۶ به تبادل نظر پرداختند.

در این نشست، ضمن قدردانی از همکاری‌های وزارت حج و عمره عربستان در حج گذشته، نقاط قابل بهبود و راهکارهای رفع مشکلات بررسی شد و بر آغاز زودهنگام هماهنگی‌ها، شفافیت فرآیندهای اجرایی، استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و بهره‌گیری از تجربه حج گذشته برای ارتقای کیفیت عملیات حج ۱۴۰۶ تأکید شد.

فعال شدن فرودگاه طائف، ارتقای کیفیت حمل‌ونقل ترددی، کوتاه‌تر شدن مسیر جمرات و افزایش خدمات رفاهی در این مسیر، تسهیل خدمات در مشاعر مقدسه و پیش‌بینی محل‌های مشخص برای حلق در منا از جمله مطالبات ایران برای بهبود روند اجرایی حج آینده بود.

ایران همچنین به منظور ارتقای کیفیت انجام مناسک و خدمات‌رسانی به حجاج، خواستار تسریع در صدور و دریافت کارت نسک، صدور ویزای کار برای آشپزهای آشپزخانه‌های مرکزی، تسهیل انتقال ارز و سرعت بخشیدن به روند انعقاد قراردادها برای فراهم شدن خدمات رفاهی زائران شد.

افزایش سهمیه حجاج جمهوری اسلامی ایران متناسب با جمعیت کشور، جبران کاهش سهمیه سال گذشته، رفع اشکالات فنی سامانه نسک و تسهیل دریافت رقم طلب (پیش زمینه دریافت ویزای حج) نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این رایزنی بود.

مسئولان وزارت حج و عمره عربستان نیز ضمن تشریح شرایط، ضوابط و نحوه برگزاری حج آینده، بر ضرورت ارائه خدمات مناسب به حجاج تأکید کردند و اعلام داشتند درخواست‌های مطرح‌شده از سوی طرف ایرانی را بررسی کرده و برای تحقق آنها اقدام خواهند کرد.

این نشست نخستین گام رسمی مذاکرات حج تمتع ۱۴۰۶ به شمار می‌رود و قرار است پیگیری مطالبات مطرح‌شده و تبدیل آنها به راهکارهای اجرایی، در ادامه مذاکرات طرفین و نشست‌های کارشناسی دنبال شود.