به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه چندرسانهای و تعاملی تصویر، صدا و حافظه بومی با عنوان «آنکه به یاد میآورد»، از ساعت ۱۷ تا ۲۱ سهشنبه ۲۸ مرداد در خانه هنرمندان ایران افتتاح میشود.
در دیباچه این نمایشگاه آمده است: «آنکه به یاد میآورد» سفری است میان تصویر، شیء، صدا، آرشیو گذشتگان و خاطره؛ تلاشی برای احضار زندگی فرهنگی قوم تالش در قالب تجربهای چندرسانهای و تعاملی. این مجموعه، حاصل سالها حضور میدانی، مستندسازی و همزیستی با مردمان تالشنشین ایران است. این آثار، نه برای موزهایشدن و قرار گرفتن در ویترینهای بیجان، بلکه برای بازخوانی و بازسازی حافظه به مخاطب سپرده میشوند؛ با قطعاتی که خود حامل فقداناند و، در عین حال، بذر امکان».
مریم رضاقلیان و امیرحسین حاجی برگزارکنندگان نمایشگاه «آنکه به یاد میآورد» هستند.
علاقهمندان میتوانند برای حضور در این رویداد از سهشنبه ۲۸ مرداد تا جمعه ۷ شهریور هر روز (به جز شنبه) از ساعت ۱۴ تا ۲۱ به گالری ممیز خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.
