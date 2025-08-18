  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

«آن‌که به‌ یاد می‌آورد» به خانه هنرمندان رسید

«آن‌که به‌ یاد می‌آورد» به خانه هنرمندان رسید

نمایشگاه چندرسانه‌ای و تعاملی «آن‌که به یاد می‌آورد»، سه‌شنبه ۲۸ مرداد در خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه چندرسانه‌ای و تعاملی تصویر، صدا و حافظه بومی با عنوان «آن‌که به یاد می‌آورد»، از ساعت ۱۷ تا ۲۱ سه‌شنبه ۲۸ مرداد در خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود.

در دیباچه این نمایشگاه آمده است: «آنکه به یاد می‌آورد» سفری‌ است میان تصویر، شیء، صدا، آرشیو گذشتگان و خاطره؛ تلاشی برای احضار زندگی فرهنگی قوم تالش در قالب تجربه‌ای چندرسانه‌ای و تعاملی. این مجموعه، حاصل سال‌ها حضور میدانی، مستندسازی و همزیستی با مردمان تالش‌نشین ایران است. این آثار، نه برای موزه‌ای‌شدن و قرار گرفتن در ویترین‌های بی‌جان، بلکه برای بازخوانی و بازسازی حافظه به مخاطب سپرده می‌شوند؛ با قطعاتی که خود حامل فقدان‌اند و، در عین حال، بذر امکان».

مریم رضاقلیان و امیرحسین حاجی برگزارکنندگان نمایشگاه «آنکه به یاد می‌آورد» هستند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این رویداد از سه‌شنبه ۲۸ مرداد تا جمعه ۷ شهریور هر روز (به جز شنبه) از ساعت ۱۴ تا ۲۱ به گالری ممیز خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.

کد خبر 6563849
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها