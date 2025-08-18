افتتاح ۳۸۲ پروژه برق رسانی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهزاد مدیرعامل این شرکت در تشریح خبر گفت: در هفته دولت سال جاری تعداد ۳۸۲ پروژه برق رسانی در حوزههای مختلف؛ از جمله برقرسانی به واحدهای صنعتی و سایتهای مسکن ملی، بهینهسازی شبکههای برق روستایی و شهری، توزیع پکیجهای برق خورشیدی در بین عشایر، هوشمندسازی لوازم اندازهگیری، احداث و بهینه سازی شبکههای روشنایی معابر و جایگزینی چراغهای کم مصرف ال ای دی، برق رسانی به دکلهای مخابراتی تلفن همراه، تبدیل شبکه سیمی به کابل خود نگهدار، بهینهسازی و تقویت ولتاژ شبکه، توسعه شبکههای برق رسانی و… افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این پروژهها با اعتباری بالغ بر ۲۸۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است گفت: کاهش مدت زمان خاموشیها، بهبود مبلمان شهری، رفع موانع و تسهیل در مسیر عبور و مرور خودرویی، رفع افت ولتاژ احتمالی، رفع حریم تأسیسات برق رسانی و.... از مزایای اجرای این طرحها میباشد.
فرهزاد خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای برق رسانی در سطح استان زمینه اشتغال و رونق تولید و اقتصاد را به همراه خواهد داشت.
