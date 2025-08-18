یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم آرد احتکار شده در رومشکان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی تیموری امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس مبنی بر اینکه افرادی اقدام به جابه‌جایی مقادیری آرد فاقد مجوز در انباری در سطح حوزه استحفاظی این شهرستان می‌کنند، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی این شهرستان با هماهنگی قضائی به محل موردنظر اعزام شدند و در بررسی از محل مذکور، یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم آرد فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با اعلام اینکه کارشناسان ارزش آردهای کشف شده را یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این راستا یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ تیموری، تصریح کرد: شهروندان با مشاهده موارد مشکوک به سامانه ۱۱۰ پلیس را در مقابله با قاچاق و احتکار یاری کنند.