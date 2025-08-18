به گزارش خبرنگار مهر، آئین بزرگداشت مرحوم محمد رستملو، طلبه و خبرنگار پرتلاش عرصه خبر به همت خبرگزاری حوزه، خانه مطبوعات و جامعه رسانه‌ای استان قم برپا خواهد شد و یاد و خاطره این فعال رسانه‌ای که به صداقت، روحیه انقلابی و تلاش جهادی شناخته می‌شد، گرامی داشته می‌شود.

این مراسم در روز سه شنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴ در مسجد آل‌یاسین واقع در خیابان شهید رسول دادخواه، کوچه ۱۳ و از ساعت ۱۷ عصر برگزار خواهد شد.

در پی درگذشت محمد رستملو، عضو فقید خانه مطبوعات استان قم و خبرنگار خبرگزاری حوزه، آیت‌الله اعرافی پیام تسلیتی صادر کرد که متن آن به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

فقدان خبرنگار پرتلاش و خدوم جناب مستطاب آقای محمد رستملو (طاب ثراه) پس از یک دوره تحمل بیماری موجب تأثر خاطر گردید.

درگذشت آن عزیز سفر کرده را به خانواده محترم، دوستان و آشنایان به ویژه جامعه شریف خبرنگاران استان قم و بالاخص همکاران ارجمندش در خبرگزاری حوزه‌های‌علمیه تسلیت عرض نموده و از خداوند غفور ودود برای ایشان علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، آرامش قلبی توأم با اجر فراوان و پایدار خواهانم.

پیام تسلیت خانه مطبوعات استان قم به مناسبت درگذشت محمد رستملو عضو خانه

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ

خانه مطبوعات استان قم با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت ناگهانی و اندوه‌بار زنده‌یاد محمد رستملو، خبرنگار پرتلاش، متعهد و از اعضای خدوم این نهاد صنفی را به خانواده مکرم آن مرحوم و جامعه رسانه‌ای استان تسلیت و تعزیت عرض می‌نماید.

مرحوم رستملو از چهره‌های مؤثر عرصه اطلاع‌رسانی در حوزه‌های دینی و فرهنگی بود که در رسانه‌های تأثیرگذار حوزوی از جمله خبرگزاری حوزه، جامعه‌المصطفی‌العالمیه و مجموعه رسانه‌ای حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها)، حضوری فعال و اثربخش داشت.

خانه مطبوعات استان قم ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده مرحوم رستملو، برای آن فقید سعید، رحمت و رضوان واسعه الهی و برای بازماندگان محترم، به‌ویژه خانواده معزز ایشان، صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه حضرت حق مسألت دارد.