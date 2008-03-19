زنجان چهارشنبه آخر سال را بدون حادثه پشت سر گذاشت

حمید رضا یاختی فر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امسال با توجه به فرهنگسازی های صورت گرفته در استان توسط رسانه ها، شاهد بروز کمترین مورد حوادث در سطح شهر زنجان بودیم.

وی ادامه داد: در چهارشبه سوری امسال چندین مورد حریق در انبار علوفه در روستاهای سطح شهرستان زنجان داشتیم که قبل از رسیدن ماموران آتش نشانی برخی از این آتش سوزیها توسط اهالی خاموش شد.

یاختی فر افزود: این تعداد آتش سوزی در روستاهای پایین کوه و روستای رازبینن بود، همچنین یک مورد آش سوزی در انبار شهرداری زنجان بود که تایرهای موجود در این انبار دچار آتش سوزی شده و با حضور ماموران آتش نشانی آتش خاموش و از سرایت آن به سایر نقاط جلوگیری شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی زنجان در خصوص سایر آتش سوزیهای سطح شهر زنجان گفت: سه موردآتش سوزی نیز در سطح شهر زنجان صورت گرفته که خوشبختانه دامنه این آتش سوزیهای گسترده نبوده و مسئله خاصی را به وجود نیاورده است.

یاختی فرد با یادآوری حادثه چند هفته قبل در اتوبان 22 بهمن شهر زنجان که منجر به کشته و زخمی شدن راکبین یک موتورسیکلت در شهر زنجان شد، ادامه داد: مردم زنجان با توجه به فرهنگ بالای اجتماعی خود و همچنین نقش تاثیر گذار مطبوعات و رسانه ها اصول ایمنی را بیش از گذشته رعایت نمودند.