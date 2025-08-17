سوت بازی حساس هفته اول به حیدری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران بازیهای روز سه شنبه ۲۸ مردادماه از هفته اول لیگ برتر مشخص شد که به شرح زیر است:
* تراکتور تبریز - استقلال تهران
داور: پیام حیدری کمکها: علی احمدی، حسین مرادی و علی بای ناظر: محمود رفیعی داور VAR: کوپال ناظمی کمک: علیرضا ایلدروم
* چادرملو اردکان - فولاد خوزستان
داور: موعود بنیادی فرد کمکها: امیرمحمد داودزاده، رضا حیدری و حسین امیدی ناظر: محمدرضا ابوالفضلی داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: امیر ایار
* استقلال خوزستان - شمس آذر قزوین
داور: سیدرضا مهدوی کمک: امیررضا آشورماهانی، احد سلطانی و احسان اکبری ناظر: محسن قهرمانی
* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان
داور: سعاد وفاپیشه کمکها: سید یعقوب حجتی، وحید سیفی، ناصر جنگی ناظر: رحیم رحیمی مقدم داور VAR: وحید کاظمی کمک: محمدعلی پورمتقی
