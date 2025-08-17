  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵

سوت بازی حساس هفته اول به حیدری رسید

سوت بازی حساس هفته اول به حیدری رسید

پیام حیدری دیدار حساس تراکتور و استقلال را در هفته نخست لیگ برتر سوت می‌زند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران بازی‌های روز سه شنبه ۲۸ مردادماه از هفته اول لیگ برتر مشخص شد که به شرح زیر است:

* تراکتور تبریز - استقلال تهران

داور: پیام حیدری کمک‌ها: علی احمدی، حسین مرادی و علی بای ناظر: محمود رفیعی داور VAR: کوپال ناظمی کمک: علیرضا ایلدروم

* چادرملو اردکان - فولاد خوزستان

داور: موعود بنیادی فرد کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، رضا حیدری و حسین امیدی ناظر: محمدرضا ابوالفضلی داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: امیر ایار

* استقلال خوزستان - شمس آذر قزوین

داور: سیدرضا مهدوی کمک: امیررضا آشورماهانی، احد سلطانی و احسان اکبری ناظر: محسن قهرمانی

* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان

داور: سعاد وفاپیشه کمک‌ها: سید یعقوب حجتی، وحید سیفی، ناصر جنگی ناظر: رحیم رحیمی مقدم داور VAR: وحید کاظمی کمک: محمدعلی پورمتقی

کد خبر 6562543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها