خلیفه اصل: ریسک بازی دادن به جوان ها را می پذیرم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیفه اصل در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال شمس آذر در هفته اول رقابت‌های لیگ برتر اظهار داشت: از ۲۵ روز پیش تمرینات خود را برای فصل جدید آغاز کردیم. در همین مدت از بازیکنان تیم‌های پایه تست‌گیری انجام شد تا بتوانیم در کنار بازیکنان باتجربه، از نیروهای جوان نیز در ترکیب فصل آینده استفاده کنیم. خوشبختانه این روند با موفقیت همراه بوده است.

وی ادامه داد: برای بازی با شمس آذر کاملاً آماده هستیم و امیدواریم بتوانیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم. البته می‌دانیم که مسابقه سختی در انتظارمان است، اما برای رویارویی با تیم خوب شمس آذر آماده‌ایم.

سرمربی استقلال خوزستان در خصوص وضعیت تیمش در نقل و انتقالات خاطرنشان کرد: بسیاری از تیم‌ها بودجه بیشتری نسبت به ما داشتند و به همین دلیل ما نتوانستیم از همان روزهای ابتدایی بازیکنان مورد نظرمان را جذب کنیم. با این حال با توجه به بودجه‌ای که در اختیار داشتیم، عملکرد خوبی در نقل و انتقالات داشتیم و همچنان در حال مذاکره با چند بازیکن هستیم تا شاید در روزهای باقی‌مانده تا پایان این پنجره نقل و انتقالاتی به جمع ما اضافه شوند.

خلیفه‌اصل درباره استفاده از بازیکنان جوان گفت: بازی دادن به بازیکنان جوان طبیعتاً تاوان دارد، اما من این ریسک را می‌پذیرم و مسئولیت کامل نتایج تیم در هر دیدار بر عهده من خواهد بود. در استقلال خوزستان بازیکن‌سالاری نخواهیم داشت و همه بازیکنان تحت یک چارچوب مشخص فعالیت خواهند کرد.

وی در خصوص میزبانی مسابقات نیز تصریح کرد: با توجه به شرایط آب‌وهوایی از اینکه فعلاً در تهران تمرین می‌کنیم خوشحالم، اما واقعیت این است که ما متعلق به استان خوزستان هستیم و باید مسابقات‌مان را در استان خودمان میزبانی کنیم. از مسئولان استانی خواهش می‌کنم که توجه بیشتری به استقلال خوزستان داشته باشند تا بتوانیم در شرایط بهتری کارمان را پیش ببریم.