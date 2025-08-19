توقیف بیش از ۱۵۰۰ خودروی شوتی و دارای نور زنون در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تشکر از فعالیتهای مهم و مؤثر رسانهها در فرهنگ سازی رفتارهای درست در استان و جلوگیری از رفتارهای پر خطر گفت: رسانهها نقش مکمل در فعالیتهای پلیس برای جلوگیری از ارتکاب جرم یا تکرار رفتارهای پرخطر توسط افراد جامعه دارند؛ به خصوص در این استان که رسانههای معاند همواره به دنبال ایجاد تنش، تفرقه و موج سواری از کوچکترین اتفاقات هستند، روایت درست و در صحنه خبرنگاران، این توطئهها را خنثی میکند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: در ماههای اخیر ۱٬۰۶۵ دستگاه خودرو با لامپهای زنون جریمه شده و توقیف شدهاند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۰ درصدی دارد.
وی افزود: همچنین خودروهای شوتی که با رانندگی پرخطر و صدای نامناسب مخل آرامش مردم هستند، به طور جدی توقیف میشوند و در ماههای اخیر بیش از ۵۰۰ مورد توقیفی در این زمینه انجام شده است.
جانشین فرماندهی انتظامی استان تأکید کرد: فرآیند آزادسازی خودروهای توقفی صرفاً شامل طی کردن مراحل اداری و پرداخت جریمه نیست؛ مالکان خودروها برای رفع توقیف ملزم به شرکت در دورههای آموزشی هستند تا با آگاهی از آسیبها و خطرات این رفتارها، ایمنی را در جادهها ارتقا دهند.
وی اظهار داشت: این اقدامها با هدف افزایش ایمنی ترددهای جادهای و کاهش خطرات ناشی از استفاده از لامپهای غیرمجاز و رفتارهای پرخطر رانندگی انجام میشود. همچنین پلیس از عموم مالکان خودروها خواسته تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از وقوع چنین مشکلاتی جلوگیری کنند.
سردار دلیری در ادامه در خصوص اتباع غیر مجاز بیگانه در استان گفت: با توجه به خروج تعداد زیادی از اتباع در هفتههای گذشته، همچنان ۲۸۹ هزار اتباع غیرمجاز در استان حضور دارند که پلیس در تلاش است با رعایت همه جوانب و حفظ حرمت و احترام اتباع، فرایند خروج قانونی آنها را طی کند؛ همچنین پلیس موظف است تمام اموال نقدی و غیر نقدی اتباع را مستند کرده و به خودشان تحویل دهد.
