  1. استانها
  2. قم
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

بیش از ۳۱۰ هزار نفر در مراسم جاماندگان اربعین استان قم حضور یافتند

بیش از ۳۱۰ هزار نفر در مراسم جاماندگان اربعین استان قم حضور یافتند

قم- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: بیش از ۳۱۰ هزار نفر در برنامه‌های فرهنگی، قرآنی و تبلیغی به خصوص مراسم جاماندگان اربعین در پنج شهر و هشت روستای استان شرکت داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی شعبان‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح اهم اقدامات فرهنگی و تبلیغی اربعین ۱۴۰۴ در استان قم پرداخت و اظهار کرد: رویکرد اصلی امسال، تمرکز بر هم‌افزایی مردمی، تقویت برنامه‌های فرهنگی تبلیغی و ارتقا خدمت‌رسانی به زائران بود.

وی افزود: در حوزه فعالیت‌های قرآنی، دعوت از قاریان بین‌المللی، گروه‌های سرود و برگزاری محافل انس با قرآن در مسیر مواکب صورت گرفت و در مجموع ۱۶۷ موکب فرهنگی قرآنی در این ایام فعال بودند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به تعاملات بین‌المللی بیان کرد: تعاملات گسترده‌ای با حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران برقرار شد و بیش از ۵۰۰ مبلغ به‌صورت حضوری و ۱۵۰۰ مبلغ به‌صورت مجازی برای تبلیغ میان زائران عراقی و ایرانی آموزش دیدند.

حجت الاسلام شعبان‌زاده همچنین از تولید و نشر محتوای مکتوب خبر داد و گفت: چاپ و توزیع کتاب «تفسیر عهد» و بیش از ۲۰ هزار بروشور سبک زندگی اهل‌بیت (ع) در دستور کار قرار گرفت تا بُعد معرفتی و فرهنگی اربعین تقویت شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین اشاره کرد و گفت: این مراسم در پنج شهر شامل قم، کهک، جعفریه، دستجرد و سلفچگان و همچنین در بیش از هشت روستا از جمله فردو، سیرو، مبارک‌آباد، مؤمن‌آباد و ونارچ برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم افزود: بر اساس آمار ثبت‌شده، در مجموع بیش از ۳۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر در برنامه‌های مختلف اربعین ۱۴۰۴ در سطح استان قم مشارکت داشتند.

وی در پایان تأکید کرد: یکی از اقدامات مهم، تکمیل و ارائه مستندات فعالیت‌های اربعین استان قم به ستاد مرکزی در تهران بود تا ضمن انتقال تجربه‌ها، مسیر برای خدمت‌رسانی بهتر در سال‌های آینده هموار شود.

کد خبر 6564074

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها