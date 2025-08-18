بیش از ۳۱۰ هزار نفر در مراسم جاماندگان اربعین استان قم حضور یافتند

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی شعبان‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح اهم اقدامات فرهنگی و تبلیغی اربعین ۱۴۰۴ در استان قم پرداخت و اظهار کرد: رویکرد اصلی امسال، تمرکز بر هم‌افزایی مردمی، تقویت برنامه‌های فرهنگی تبلیغی و ارتقا خدمت‌رسانی به زائران بود.

وی افزود: در حوزه فعالیت‌های قرآنی، دعوت از قاریان بین‌المللی، گروه‌های سرود و برگزاری محافل انس با قرآن در مسیر مواکب صورت گرفت و در مجموع ۱۶۷ موکب فرهنگی قرآنی در این ایام فعال بودند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به تعاملات بین‌المللی بیان کرد: تعاملات گسترده‌ای با حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران برقرار شد و بیش از ۵۰۰ مبلغ به‌صورت حضوری و ۱۵۰۰ مبلغ به‌صورت مجازی برای تبلیغ میان زائران عراقی و ایرانی آموزش دیدند.

حجت الاسلام شعبان‌زاده همچنین از تولید و نشر محتوای مکتوب خبر داد و گفت: چاپ و توزیع کتاب «تفسیر عهد» و بیش از ۲۰ هزار بروشور سبک زندگی اهل‌بیت (ع) در دستور کار قرار گرفت تا بُعد معرفتی و فرهنگی اربعین تقویت شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین اشاره کرد و گفت: این مراسم در پنج شهر شامل قم، کهک، جعفریه، دستجرد و سلفچگان و همچنین در بیش از هشت روستا از جمله فردو، سیرو، مبارک‌آباد، مؤمن‌آباد و ونارچ برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم افزود: بر اساس آمار ثبت‌شده، در مجموع بیش از ۳۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر در برنامه‌های مختلف اربعین ۱۴۰۴ در سطح استان قم مشارکت داشتند.

وی در پایان تأکید کرد: یکی از اقدامات مهم، تکمیل و ارائه مستندات فعالیت‌های اربعین استان قم به ستاد مرکزی در تهران بود تا ضمن انتقال تجربه‌ها، مسیر برای خدمت‌رسانی بهتر در سال‌های آینده هموار شود.