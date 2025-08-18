دانشگاهیان باید اختیارات بیشتری برای حل مشکلات جامعه مطالبه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، جلسه هیئت رئیسه با نخستین حضور مسعود تجریشی، سرپرست جدید دانشگاه امروز (دوشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴) در محل ساختمان ریاست برگزار شد.

وی در ابتدای جلسه طی سخنانی ضمن قدردانی از دکتر موسوی و تیم همراه او گفت: در دو سال گذشته، دکتر موسوی با درایت و مدیریت خود در شرایطی دشوار توانست دانشگاه را آرام و با ثبات نگه داشته و مسیر را هموار کند. از ایشان و تیم همکاران‌شان و همه عزیزانی که در این راه همراه بودند تشکر می‌کنم.

تجریشی در ادامه با تأکید بر جایگاه دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: کشور از دانشگاه شریف به عنوان دانشگاهی پیشرو و الگو انتظار دارد تا برای حل مشکلات کشور دستاوردهای مهمی ارائه کند. دانشگاه ظرفیت آن را دارد که جایگاهی بهتر از امروز به دست آورد و حاکمیت نیز در این مسیر همراه و مطالبه‌گر است.

وی تجمیع نقطه نظرات دانشگاهیان برای ارائه به دولت را اقدامی مهم خواند و افزود: جهت‌گیری ما نباید صرفاً مطالبه منابع مالی باشد، بلکه باید اختیارات بیشتری برای کمک به حل مشکلات جامعه و کشور را مطالبه کنیم. با توجه به ارتباطات گسترده با صنعت و خرد علمی بالای پژوهشی همکاران و سرمایه‌گذاران برای تربیت نسل جوان، به‌منظور ورود به جامعه می‌توانیم کمک‌های ارزشمندی از دولت کسب کنیم.

تدوین سندی برای مطالبات دانشگاه شریف از دولت

وی درباره تعویق جلسه هیئت امنا گفت: این تأخیر ناشی از خرد جمعی و رسیدن به توافقی مشترک بود. امیدوارم ظرف دو هفته آینده سندی آماده شود که بتواند به دانشگاه کمک کند تا خواسته‌های خود را به دولت منتقل کرده و ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایش را بهتر نشان دهد.

سرپرست دانشگاه نقش روابط عمومی در تغییر نگاه مسئولان و جامعه به دانشگاه را پراهمیت دانست و گفت: ما باید دانشگاه را به گونه‌ای معرفی کنیم که توجه تصمیم‌گیران و جامعه را بیش از پیش جلب کند.

تجریشی همچنین با تاکید بر نگهداشت نخبگان و اعضای دانشگاه شریف گفت: ما باید فضای امید و نشاط انگیزه خدمت به جامعه و کشور را ایجاد کنیم همچنین با تامین مالی زمینه را برای ارتقای زیرساخت‌هایمان فراهم کنیم تا نگهداشت نخبگان و فارغ التحصیلان محقق شود، چراکه این موضوع از اهمیت فراوانی در کشور برخوردار است.

نیاز به انسجام و هم‌افزایی درون دانشگاه

وی با بیان اینکه انسجام و هم‌افزایی درون دانشگاه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، خاطرنشان کرد: مشکل اساسی ما نبود انسجام درونی است. همان‌گونه که به دلیل عدم انسجام در مسائل ملی مانند آب و انرژی با چالش مواجهیم، در دانشگاه نیز در صورت نبود انسجام قطعا با مشکلات اساسی مواجه خواهیم شد پس لازم است با همکاری و همراهی تیم اجرایی مسائل و مشکلات را مرتفع سازیم.

وی افزود: حتی امور فرهنگی و پژوهشی نیز کاملاً در هم تنیده‌اند و باید فرهنگ کار پژوهشی و جمعی را در دانشگاه نهادینه کنیم.

سرپرست دانشگاه شریف با اشاره به ضرورت اصلاح در حوزه‌های مختلف افزود: زمانی که در مدیریت داخلی دانشگاه در زمینه‌هایی از جمله مصرف انرژی، آب و پسماند ضعف داشته باشیم، نمی‌توان انتظار داشت در سطح ملی نیز مؤثر عمل کنیم. باید یک هدف مشترک تعریف کنیم، وظایف را تقسیم کنیم و در این مسیر نقص‌ها را شناسایی و اصلاح کنیم.

وی انسجام میان انجمن فارغ‌التحصیلان، حامیان دانشگاه و بخش‌های مختلف را لازمه پیشرفت دانست و گفت: دانشگاه‌ها نقشی کلیدی در حل ناترازی‌های کشور دارند. اما این مهم زمانی محقق می‌شود که ابتدا در درون خودمان منسجم باشیم، اهداف مشخصی تعریف کنیم، برنامه‌ریزی داشته باشیم و به طور مستمر عملکردها را رصد و ارزیابی کنیم.

سرپرست دانشگاه صنعتی شریف در پایان تأکید کرد: امیدوارم با همکاری و همدلی یکدیگر، بتوانیم مسائل و مشکلات موجود در دانشگاه را اصلاح کنیم تا جایگاه آن در کشور و منطقه ارتقا یابد و اعتلای دانشگاه صنعتی شریف همچنان پایدار بماند.