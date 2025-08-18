سفارت آلمان در تهران همچنان باز است؛ به منابع غیر موثق اعتماد نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت آلمان در ایران در صفحه اینستاگرام خود در ادامه نوشت: پس از یک جابجایی موقت به خارج از کشور، دیپلمات‌های آلمانی فعالیت خود در تهران را از سرگرفته‌اند.

سفارت در حال حاضر با تعداد محدودی از کارکنان فعالیت می‌کند که این امر بر ظرفیت ما برای پذیرش درخواست‌های روادید تأثیر می‌گذارد.

تمرکز ما بر روی درخواست‌هایی است که مربوط به پیش از تاریخ ۱۳ ژوئن برابر با ۲۳ خرداد می‌باشند. با متقاضیان، بر اساس تاریخ ثبت درخواست، به صورت جداگانه تماس گرفته خواهد شد.

اطلاعات جدید در این خصوص را از طریق این حساب کاربری و وبسایت سفارت پیگیری کنید.

به منابع غیر موثق اعتماد نکنید.