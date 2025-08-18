  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

سفارت آلمان در تهران همچنان باز است؛ به منابع غیر موثق اعتماد نکنید

سفارت آلمان در تهران همچنان باز است؛ به منابع غیر موثق اعتماد نکنید

سفارت آلمان در تهران اعلام کرد که این سفارتخانه همچنان باز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت آلمان در ایران در صفحه اینستاگرام خود در ادامه نوشت: پس از یک جابجایی موقت به خارج از کشور، دیپلمات‌های آلمانی فعالیت خود در تهران را از سرگرفته‌اند.

سفارت در حال حاضر با تعداد محدودی از کارکنان فعالیت می‌کند که این امر بر ظرفیت ما برای پذیرش درخواست‌های روادید تأثیر می‌گذارد.

تمرکز ما بر روی درخواست‌هایی است که مربوط به پیش از تاریخ ۱۳ ژوئن برابر با ۲۳ خرداد می‌باشند. با متقاضیان، بر اساس تاریخ ثبت درخواست، به صورت جداگانه تماس گرفته خواهد شد.

اطلاعات جدید در این خصوص را از طریق این حساب کاربری و وبسایت سفارت پیگیری کنید.

به منابع غیر موثق اعتماد نکنید.

کد خبر 6564162
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها