به گزارش خبرگزاری مهر، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری در همایش بررسی نحوه پیگرد حقوقی متجاوزین به ایران در جنگ ۱۲ روزه، با اشاره به تعهدات بینالمللی ایران و چالشهای حقوقی موجود، گفت: از سال ۱۹۲۹ تعهداتی در حوزه حقوق بینالملل برای ایران ثبت شده است که ما را ملزم به رعایت قوانین بینالمللی میکند.
وی افزود: با وجود جایگاه تأثیرگذار آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل و فصل هفتم منشور سازمان، نهادهای بینالمللی باید مسئولیت خود را در حل اختلافات بهطور جدی ایفا کنند. در غیر این صورت، حق به قدرت تبدیل میشود و این موضوع میتواند منجر به آغاز مسابقه تسلیحاتی و درگیریهای نظامی جدید شود.
جلالیان در ادامه به مسئله طرح دعاوی علیه رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: طرح دعوی علیه این رژیم به معنای شناسایی آن نیست. ما بر اساس اسناد و مستندات متعدد، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت این رژیم را قابل احراز میدانیم و میتوانیم به دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) مراجعه کنیم. البته باید آمادگی مواجهه با اقدامات متقابل رژیم صهیونیستی را نیز داشته باشیم.
معاون وزیر دادگستری گفت: دادگاهها نهادی برای حل منازعات هستند و حکم آنها الزامآور است، اما همیشه نمیتوانند عدالت کامل را برقرار کنند و این امر نباید مانع از مطالبه حقوق ملت شود.
وی همچنین به بخشهایی از اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی ۱۹۹۸ اشاره کرد و گفت: مواد ۱۲ تا ۱۵ این اساسنامه مسیرهای قانونی اعمال صلاحیت قضائی را مشخص کردهاند و با وجود برخی محدودیتها، امکان پیگیری جرایم بینالمللی وجود دارد. به ویژه بند دوم ماده ۱۳ که به شرط عضویت کشورها در دادگاه، امکان رسیدگی به جرایم چهارگانه را فراهم میکند.
جلالیان افزود: دادستان دادگاه کیفری بینالمللی میتواند به صورت مستقل تحقیقات را آغاز کند و حتی اگر دادگاه مقدماتی از صدور اجازه تحقیقات خودداری کند، دادستان امکان پیگیریهای مجدد را دارد.
وی در پایان تأکید کرد: کانون وکلای دادگستری مرکز با بهرهگیری از وکلا و کارشناسان حقوقی، در حال مستندسازی و جمعآوری دلایل مستند برای ارائه گزارشهای دقیق و کمک به تصمیمگیران کشور در پیگیری حقوق ملت ایران است.
