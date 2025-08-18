ترک نشست سران اروپا توسط ترامپ برای تماس با پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آلمانی «بیلد» به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا لحظاتی نشست با سران اروپایی را برای تماس با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه ترک کرده و پس از این گفت‌وگو نشست را از سر گرفته است.

نشست مشترک ترامپ با رهبران اروپایی، دبیرکل ناتو و رئیس جمهوری اوکراین ساعتی قبل پایان یافت و ترامپ در این نشست گفت که چشم انداز جنگ اوکراین ظرف یکی دو هفته مشخص می‌شود.

وی افزود: ما روی توافقاتی که پس از دیدار با رهبران اتحادیه اروپا و زلنسکی حاصل می‌شود و به نشست سه‌جانبه با روسیه منجر خواهد شد؛ دل بسته‌ایم.

رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه درباره برخی از موضوعات و مسائل باقی مانده با زلنسکی گفت وگو کرده است؛ اظهار داشت: ما در جلسه با رهبران اتحادیه اروپا و زلنسکی درباره «تبادل احتمالی سرزمین‌ها» بحث خواهیم کرد.

ترامپ گفت: «در یک دوره زمانی مشخص، نه خیلی دور از الان، یک یا دو هفته، خواهیم فهمید که آیا می‌توانیم این موضوع را حل کنیم یا این نبرد وحشتناک ادامه خواهد یافت. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا به آن پایان دهیم.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه اظهار داشت: «روز بسیار موفق و گفت‌وگوهای مهمی داشتیم. هدف ما تلاش برای پایان جنگ و کشتار است. غیرمستقیم با پوتین هم صحبت کردم و بعد از این هم با او گفتگو می‌کنم و شاید گفت‌وگویی خیلی خوب باشد. بعد هم دیدار سه‌جانبه خواهیم داشت تا از شر جنگ خلاص شویم.»