ترامپ: روسیه قدرت نظامی قوی است؛ ۷۹ درصد دونباس متعلق به مسکو است

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی فاکس نیوز امروز سه‌شنبه مصاحبه‌ای را با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انجام داد.

رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که «آیا دیروز (در جریان مذاکرات میان ترامپ، زلنسکی و مقامات اتحادیه اروپا در کاخ سفید) در مورد تبادل ارضی مثلاً در مورد دونباس رایزنی کردید و اینکه حال و هوای اتاق مذاکرات در این باره چگونه بود»، پاسخ داد: اون‌ها درک می‌کنند، همه می‌توانند وانمود کنند که خوب هستند یا چیزی شبیه این، اما می‌دانید که اوکراین زندگیش را دوباره به دست خواهد آورد. اوکراینی‌ها دیگر شاهد کشته شدن هموطنان و همنوعان خود نیستند. البته قرار است اراضی را نیز در این موضوع به دست بیاورند؛ اما بدانیم که این یک جنگ بود و روسیه یک کشور قدرتمند به لحاظ نظامی است. مردم چه خوششان بیاید چه نیاید، مسکو یک کشور قدرتمند است. بسیار بزرگ‌تر از خیلی از کشورهای دیگر.

دونالد ترامپ اضافه کرد: البته این جنگ نباید شروع می‌شد. نمی‌توانید بر کشوری که ده‌ها برابر بزرگ‌تر از شما است، غلبه کنید. اگر به خاطر تجهیزات نظامی ارسالی از سوی ما نبود، البته پول زیادی هم آنها از ما گرفتند، آن‌ها موشک‌های پاتریوت خوبی هم در اختیار داشتند. بنابراین ما این تجهیزات را به آنها دادیم. البته سربازان اوکراینی هم خیلی شجاع بودند چون با نیروی نظامی می‌جنگیدند که از آنها بسیار قدرتمندتر و خیلی بزرگ‌تر بود. شما هم نقشه را دیدید و می‌دانید که بخش زیادی از اراضی اوکراین تصرف شده است. آن‌ها در مورد دونباس صحبت می‌کنند؛ اما همانطور که می‌دانید ۷۹ درصد دونباس متعلق به روسیه است و تحت کنترل این کشور می‌باشد. آن‌ها می‌فهمند که این موضوع یعنی چه.