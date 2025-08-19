به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آمریکایی و یک مقام ناتو امروز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که انتظار می‌رود مقامات نظامی ناتو فردا چهارشنبه برای بحث و رایزنی در مورد اوکراین و مسیر پیش روی این کشور دیدار کنند.

این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، گفت که قرار است ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به صورت مجازی در این جلسه شرکت کند، اما برنامه‌ها همچنان ممکن است تغییر کند.

رئیس کمیته نظامی ناتو این نشست را برنامه‌ریزی کرده است.

یک مقام دیگر ناتو گفت که الکسوس گرینکویچ، فرمانده ارشد نظامی این اتحاد، مقامات نظامی را از نتایج نشست آلاسکا بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جمعه گذشته، مطلع خواهد کرد.