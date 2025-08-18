به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوربخش عصر دوشنبه در آئین رونمایی کتاب «زیر گوش صدام» در مشهد گفت: ثبت و روایت رویدادهای دفاع مقدس، به ویژه حماسه دوازده روزه آغاز جنگ، از انحراف واقعیتها جلوگیری کرده و حقیقت را برای همه نسلها ماندگار میکند.
سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی خراسان رضوی گفت: مجموعه اداره کل کتابخانههای عمومی استان همواره در موضوعات مرتبط با دفاع مقدس پیشقدم بوده و با افتخار وظیفه فرهنگی خود را در این حوزه انجام داده است. نگارش و ثبت این روایات نه تنها مانع پنهان شدن واقعیتها در گذر زمان میشود، بلکه سبب ماندگاری آن در ذهن نسلهای آینده خواهد بود.
وی افزود: وقتی میخواهیم از انحراف یا کژروی در روایت وقایع تاریخی جلوگیری کنیم، بهترین راه ثبت دقیق آن از طریق قلم و نوشتن است. در ماجرای تجاوز دوازده روزه آغاز جنگ تحمیلی، رشادتها و ایثارگریهایی رخ داد که باید بیش از پیش مکتوب شود. از همه نویسندگان و علاقهمندان دعوت میکنم درباره این موضوع ارزشمند بنویسند؛ چرا که سرداران و سربازان ایران، میهن را جاودانه کردهاند.
نوربخش با قدردانی از انتشار این اثر توسط یکی از انتشارات بومی استان گفت: امروز شاهد رونمایی از سومین کتاب این ناشر هستیم که به یکی از موضوعات مهم دفاع مقدس میپردازد. امیدوارم این روند ادامهدار باشد تا هیچ پرسشی درباره این رویدادها بیپاسخ نماند.
نظر شما