۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۰:۰۳

قول تاج به تاجرنیا بابت تجدید نظر در محرومیت ساپینتو

رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال خبر از دیدار با رئیس فدراسیون فوتبال پیرامون محرومیت ریکاردو ساپینتو داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه‌ای که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، برگزار کرد، موضوع پرونده محرومیت چهار ماهه ریکاردو ساپینتو، سرمربی فصل گذشته استقلال، مورد بررسی قرار گرفت.

تاجرنیا در این باره گفت: در این جلسه مهدی تاج به من قول داد که اتفاقات خوبی در پرونده محرومیت ساپینتو رخ خواهد داد و تلاش می‌شود تا مسائل مربوط به محرومیت او با رعایت قوانین و مقررات حل و فصل شود.

وی افزود: این وعده نشان‌دهنده توجه فدراسیون فوتبال به رفتار ساپینتو و حضور او در کشور بابت مسائلی که در ایران رخ داد، است. ما امیدواریم با پیگیری‌های صورت گرفته، شرایط برای حضور مؤثر ساپینتو در فعالیت‌های فوتبالی آینده فراهم شود.

