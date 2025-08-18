استقلال با ترکیبی ناشناخته مقابل تراکتور؛ آنالیز «اسکو» به هم می ریزد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته اول رقابت‌های لیگ برتر در فصل بیست و پنجم روز سه شنبه ۲۸ مرداد و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز رو در روی تیم تراکتور می‌رود و ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی آبی‌ها قصد دارد ترکیبی متفاوت از دیدار با این تیم در سوپرجام را روانه میدان کند.

تغییرات احتمالی ساپینتو شامل تغییر در سیستم دفاعی از سه دفاع به چهار دفاع و همچنین اصلاحاتی در خط هافبک است. این موضوع کار کادر فنی تراکتور را برای آنالیز استقلال دشوار خواهد کرد، چرا که تیم آبی‌پوش با ترکیبی نسبتاً ناشناخته و متفاوت نسبت به بازی گذشته ظاهر می‌شود.

علاوه بر این، با توجه به تمرینات بیشتر سعید سحرخیزان و داکنز نازون با استقلال، احتمال می‌رود در خط هجومی تیم نیز تغییراتی صورت گیرد تا گزینه‌های تازه‌ای برای خلق موقعیت و گلزنی در اختیار سرمربی آبی‌ها قرار گیرد. همچنین سیستم سه دفاع استقلال به چهار دفاع تبدیل می‌شود تا صالح حردانی بار دیگر در ترکیب این تیم قرار گیرد. این بازیکن در اردوی ترکیه و همچنین در تمرینات استقلال توانسته با عملکرد خوب خود رضایت کادرفنی را جلب کند.