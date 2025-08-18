گزینه های ساپینتو برای جانشینی کاپیتان مقابل تراکتور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ برتر، فردا سه‌شنبه ۲۸ مرداد از ساعت ۱۹ و در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز به مصاف تراکتور خواهد رفت. این مسابقه به دلیل محرومیت تیم میزبان، بدون حضور تماشاگران برگزار می‌شود.

روزبه چشمی هافبک و کاپیتان استقلال که در دیدار سوپرجام برابر تراکتور از ناحیه کتف دچار آسیب‌دیدگی شد، طی روزهای اخیر تمرینات خود را از سر گرفته و امیدوار است بتواند خود را به این مسابقه برساند. با این حال، برای جلوگیری از تشدید مصدومیت او، احتمال دارد ریکاردو ساپینتو تصمیم به نیمکت‌نشینی چشمی بگیرد.

در صورت غیبت چشمی، دو بازیکن جوان یعنی امیرمحمد رزاقی‌نیا خرید جدید استقلال در نقل و انتقالات تابستانی، و ابوالفضل زمانی گزینه‌های اصلی جانشینی او به شمار می‌روند. رزاقی‌نیا در دیدار سوپرجام نیز برای دقایقی به میدان رفت و از شانس بیشتری برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی برخوردار است.

از سوی دیگر، به دلیل محرومیت ساپینتو، هدایت استقلال در این مسابقه بر عهده «نونو میگل باربوسا مورایس» دستیار اول او خواهد بود.