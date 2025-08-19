به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن رهنما صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از سایت پرورشی بردستان اظهار کرد: به همراه جمعی از کارشناسان فنی در راستای اجرای طرح پایلوت کنترل بیماری AHPND در سایت پرورشی بردستان از مزارع این مجموعه در شهرستان دیر بازدید انجام شد.

مدیرکل دامپزشکی بوشهر افزود: در این بازدید که با هدف پایش و ارزیابی ساختار مزارع و روند اجرای پایلوت انجام شد، نشست چهره‌به‌چهره‌ای با پرورش‌دهندگان برگزار شد.

وی بیان کرد: در این نشست بر لزوم پایش منظم کیفیت آب، نمونه‌برداری‌های دوره‌ای، استفاده از پروبیوتیک‌ها و ویتامین‌ها، ثبت تغییرات رفتاری میگو و تحلیل مستمر داده‌های پرورشی تأکید شد.

تأکید بر پیشگیری و نظام گزارش‌دهی لحظه‌ای

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر افزود: در این دیدار، پیشگیری از بروز بیماری‌ها و بهره‌گیری از تجارب موفق سایر مناطق را از عوامل مهم پایداری تولید و استقرار نظام گزارش‌دهی لحظه‌ای را ابزاری مؤثر در مدیریت به‌موقع شرایط و کنترل بحران عنوان شد.

تکمیل و ارسال پرسشنامه‌های تخصصی

وی یادآور شد: در این بازدید همزمان رئیس اداره آبزیان اداره‌کل دامپزشکی استان بوشهر پرسشنامه‌های تخصصی از پیش طراحی‌شده را در برخی مزارع تکمیل کرد.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر تصریح کرد: اطلاعات به‌دست‌آمده پس از جمع‌بندی اولیه در شهرستان، برای تحلیل و آنالیز تکمیلی به کمیته تخصصی آبزیان در مرکز استان تحویل داده خواهد شد.

وی بیان کرد: همچنین تکمیل پرسشنامه‌های دیگر توسط ناظرین شهرستانی ادامه یافته و نتایج جهت برنامه‌ریزی علمی، هماهنگ و منسجم به مرکز استان ارسال خواهد شد.