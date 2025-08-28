استمرار اقدامات پیشگیرانه در مزارع پرورش میگوی بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن راهنما عصر پنجشنبه در بازدید از سایت پرورشی بردستان در شهرستان دیر دردومین بار از زمان آغاز و اجرای طرح پایلوت کنترل بیماری AHPND به منظور بررسی و پایش روند اجرای طرح، به همراه رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دیر، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کنگان و جمعی از کارشناسان فنی از سایت پرورشی بردستان در شهرستان دیر بر استمرار اقدامات پیشگیرانه از جمله پایش منظم کیفیت آب، نمونه‌برداری‌های دوره‌ای، ثبت داده‌ها و تحلیل تغییرات پرورشی تأکید کرد.

مدیرکل دامپزشکی بوشهر در این بازدید با اشاره به نقش مهم پایش میدانی در موفقیت طرح پایلوت، بر ضرورت همکاری نزدیک پرورش‌دهندگان با تیم‌های فنی دامپزشکی تأکید کرد و این هماهنگی را عامل کلیدی در پیشگیری به‌موقع از بروز بیماری‌ها دانست.

همچنین رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از مکمل‌های تغذیه‌ای از دیگر مواردی بود که مورد توجه قرار گرفت.