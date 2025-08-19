جدیدترین اقدام ایتالیا علیه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، خبرگزاری آکی ایتالیا گزارش داد که مسئولان نمایشگاه لیوانتی یکی از نمایشگاه‌های تجاری مهم این کشور اعلام کرده رژیم صهیونیستی را از فعالیت‌های هشتادوهشتمین دوره خود کنار گذاشته است.

پیش از این نیز کارکنان بندر جنوا واقع در ایتالیا مانع عبور کشتی سعودی ینبع حامل تسلیحات نظامی برای رژیم صهیونیستی شدند. این کشتی سعودی به همراه تجهیزات نظامی از آمریکا راهی منطقه شده بود که کارکنان بندر جنوا متوجه شدند تجهیزات مذکور برای رژیم صهیونیستی حمل می‌شود.

روز گذشته نیز روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد که کشور استرالیا روادید سمحا روتمن نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی را لغو کرد. قرار بود روتمن امروز به استرالیا سفر کرده و در مراسم یهودیان در ملبورن شرکت کند.

بر اساس این گزارش، وی دیگر نمی‌تواند درخواست صدور روادید طی سه سال آتی ارائه دهد.

استرالیا اعلام کرد که به دلیل مطرح شدن موضع گیری های خصمانه روتمن در فضای مجازی از جمله موضوع نابودی حماس و گسترش اراضی اشغالی و عدم ارتکاب هر گونه جنایت از سوی این رژیم علیه فلسطینی‌ها، روادید وی لغو شد.