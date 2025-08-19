  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۴۶

مفتی لیبی: ۲ کشور عربی در رأس کمک‌کنندگان به تل‌آویو هستند

مفتی لیبی از همکاری رژیم‌های عربی با دشمن صهیونیستی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، صادق الغریانی مفتی لیبی اعلام کرد که بسیاری از رژیم‌های عربی و در رأس آنها مصر و امارات عملاً در تسهیل کمک رسانی به دشمن صهیونیستی مشارکت دارند.

وی اضافه کرد: مشارکت بنادر مصر در خدمات رسانی به کشتی‌های دشمن صهیونیستی تأسف برانگیز است.

الغریانی تصریح کرد: این اتفاق در حالی می‌افتد که بنادر کشورهای اروپایی با همکاری با این کشتی‌ها مخالفت می‌کنند.

پیش از این کارکنان بندر جنوا واقع در ایتالیا مانع عبور کشتی سعودی ینبع حامل تسلیحات نظامی برای رژیم صهیونیستی شدند. این کشتی سعودی به همراه تجهیزات نظامی از آمریکا راهی منطقه شده بود که کارکنان بندر جنوا متوجه شدند تجهیزات مذکور برای رژیم صهیونیستی حمل می‌شود.

