به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس حسینی داورانی، گفت: فرآیند دریافت آثار «سومین جشنواره ملی فیلم شهرنما که از ابتدای مرداد ماه امسال آغاز شده بود سرعت بیشتری گرفته است.
وی افزود: با توجه به استقبال بسیار خوب فیلمسازان جوان و خلاق از ادوار قبلی «جشنواره ملی فیلم شهرنما»، دوره سوم جشنواره با شعار «شهر، امید و آینده» و با هدف واکاوی ظرفیتهای سینمایی شهرها و نمایش تأثیر شهرسازی و مدیریت شهری بر جسم و روان شهروندان برگزار خواهد شد.
وی گفت: قالبهای ارسال اثر به جشنواره شهر نما در دو شکل فیلم کوتاه (داستانی، انیمیشن و مستند) و فیلم ۱۲۰ ثانیهای (داستانی، پویانمایی و تجربی) است و محتوای فیلمها نیز دو در گستره «رفسنجان» و «ایران» قابل بررسی خواهد بود.
حسینی، اظهار کرد: ثبت نام و ارسال آثار این دوره از جشنواره از یکم مرداد ۱۴۰۴ آغاز شده و تا سیام مهرماه ادامه خواهد داشت. از فیلمسازان عزیز درخواست داریم که برای ارسال فیلمها برنامهریزی لازم را داشته باشند تا انشاالله اعضای هیئت انتخاب نیز طبق برنامه زمانبندیشده، به شکلی روشمند و باکیفیت نسبت به ارزیابی آثار اقدام کنند.
رئیس «سومین جشنواره ملی فیلم شهرنما» با تأکید بر اینکه شهر رفسنجان واجد پیشینه و ویژگیهای فرهنگی قابلتوجهی است افزود: ستارههای کاربلد و فرهیختهای در رشتههای مختلف هنری از دامان رفسنجان به سپهر پرستاره هنر ایرانزمین معرفی شدهاند؛ با بهرهگیری از همین ظرفیتها و تکیه بر توان و تفکر جوانان، این جشنواره نیز بستری برای معرفی ظرفیتهای متنوع این شهر با زبان سینما خواهد بود.
حسینی، گفت: جشنواره فیلم شهرنما با رویکردی مشارکتی، به دنبال ایجاد فضایی برای تعامل بین فیلمسازان، شهروندان، کارشناسان و فعالان شهری است؛ ضمن اینکه تولید آثار خلاقانه و نوآورانه در قالبهای مختلف فیلم کوتاه و خیلی کوتاه (۱۲۰ ثانیهای) نیز مدنظر دبیرخانه قرار دارد. در نهایت باید به سومین رویکرد جشنواره یعنی مسئلهمحوری و تمرکز بر مسائل شهری مانند محیط زیست، ترافیک، هویت شهری، معماری، عدالت اجتماعی و زندگی روزمره اشاره کنم که انعکاس آن در آثار ارسالی اهمیت وافری دارد.
گفتنی است «سومین جشنواره ملی فیلم شهرنما» به همت شهرداری رفسنجان و مؤسسه فرهنگی هزاردستان و همکاری انجمن سینمای جوانان، دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دادگستری رفسنجان و اداره کل فرهنگ و ارشاد استان کرمان برگزار میشود.
اکران عمومی و نقد آثار این دوره از جشنواره از ۱۸ تا ۲۲ دی ماه در شهر رفسنجان رقم خواهد خورد و آئین اختتامیه و اعلام برگزیدگان این رویداد سینمایی نیز روز ۲۳ دیماه برگزار خواهد شد. فیلمسازان علاقهمند برای دریافت فراخوان «جشنواره ملی فیلم شهرنما» و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به نشانی اینترنتی shahrnamafestival.ir مراجعه کرده و یا باشماره ۰۳۴۳۴۲۵۶۷۶۱ تماس بگیرند.
