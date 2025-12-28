استاندار کرمان از محل فیلم‌ برداری «پسرک پشم‌ فروش» بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، ظهر یکشنبه در بازدید از لوکیشن فیلم سینمایی «پسرک پشم‌فروش» به کارگردانی مسعود اشجعی، این پروژه را گامی مهم در مسیر توسعه فعالیت‌های سینمایی استان کرمان دانست و اظهار کرد: کار بزرگی در استان کرمان آغاز شده که از نظر کیفیت در حد استانداردهای سینمایی است و مطابق توافقات انجام‌شده، روند تولید تاکنون به‌خوبی پیش رفته است.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان کرمان افزود: امید است این‌گونه تولیدات سینمایی سهم بسزایی در معرفی فرهنگ، هنر و هویت استان کرمان در سطح ملی داشته باشد.

گفتنی است فیلم سینمایی «پسرک پشم‌فروش» هم اکنون با حضور هنرمندان برجسته کرمانی و چهره‌های مطرح کشوری، در لوکیشن‌های مختلف استان کرمان در حال تصویربرداری است.

کاروانسرای تاریخی حاج‌مهدی یکی از لوکیشن‌های مهم این اثر سینمایی است که در مجموعه میدان ارگ و بافت تاریخی شهر کرمان قرار دارد.

این کاروانسرا با قدمتی حدود ۱۸۰ سال، دارای ۱۴ چارسوق حجره و دو درِ اصلی است که یکی به سمت بازار و دیگری به کوچه سینما تابان باز می‌شود.

معماری اصیل و فضای چشم‌نواز این بنای تاریخی، بستر مناسبی برای ضبط صحنه‌های فیلم فراهم کرده و جلوه‌ای زنده از تاریخ و هویت کرمان را در قاب دوربین‌های فیلم‌برداری به تصویر می‌کشد.