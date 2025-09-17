به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، ظهر چهارشنبه در دیدارِ مدیرعامل مؤسسه سینما شهر در محل استانداری کرمان گفت: کرمان به مجتمع سینمایی نیاز دارد که علاوه بر پخش فیلم در سالن‌های با ظرفیت‌های متفاوت، امکان برگزاری مراسم‌های هنری نیز به صورت همزمان داشته باشد.

طالبی، با تاکید بر تعریف رویدادهای فرهنگی، هنری و سینمایی در راستای توسعه فعالیت‌های سینما در استان کرمان افزود: برگزاری این رویدادها به توسعه زیرساخت‌ها نیز کمک می‌کند.

استاندار کرمان افزود: استان کرمان برای برگزاری رویدادهای سینمایی آمادگی دارد.

مدیرعامل مؤسسه سینما شهر نیز در این دیدار با اشاره به بازدید از زیرساخت‌های سینمایی استان کرمان گفت: سینماها و ظرفیت‌های سینمایی استان کرمان برای برگزاری رویدادهای خوب ملی و بین‌المللی باید تجهیز شوند.

حبیب ایل‌بیگی، افزود: بازدیدی از شهرستان‌های بردسیر و بافت به عنوان شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر فاقد سینما خواهیم داشت تا در این خصوص تصمیم‌گیری شود.

وی گفت: سینما به برند شهر کمک می‌کند و کرمان باید با حضور بخش خصوصی از این ظرفیت بهره ببرد.