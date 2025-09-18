فیلم های مستند مقاومت در نشست «میدان در قاب» کرمان اکران می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی و اکران فیلمهای مستند با موضوع مقاومت توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان و حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمان طی روزهای شنبه ۲۹ و یکشنبه ۳۰ شهریور در محل تماشاخانه پارس هتل پارس کرمان برگزار میشود.
در این نشست سه فیلم مستند جذاب با موضوع مقاومت که در خانه مستند ساخته شده، اکران و نقد و بررسی میشوند.
سازمان هنری رسانهای اوج و خانه مستند بهعنوان تهیهکنندگان این آثار در برگزاری این نشستها مشارکت داشته و مصطفی شوقی، فیلمساز و مدیرعامل خانه مستند و احسان شادمانی کارگردان دو اثر شاخص نحیط و مادر اسرائیل در این نشست بهعنوان مهمانان ویژه حضور خواهند داشت.
مستندهای به نمایش درآمده در این نشستها علاوه بر دو اثر فوق، مستند اخوان الصدق است که در مورد تاریخ و وقایع رخ داده در یمن است.
همچنین مستند نحیط به زندگی یک پرستار ساکن غزه و زندگی پرچالش وی میپردازد و مادر اسرائیل نیز درباره تاریخچه تاسیس و جنایات اسراییل از زبان گلدا مایر چهارمین نخست وزیر رژیم صهیونیستی است.
از علاقهمندان به هنر و سینما و خصوصاً سینمای مستند برای حضور در این نشستها دعوت بهعمل آمده است.
