«امین خبیری» سرپرست منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم محی الدینی با صدور حکمی «امین خبیری» را به سمت سرپرست منطقه بافت تاریخی شهرداری منصوب کرد.



شهردار یزد در این حکم آورده است؛

جناب آقای امین خبیری با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

با استعانت از خداوند متعال و نظر به مراتب احساس مسئولیت، تخصص، تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست منطقه بافت تاریخی شهرداری منصوب می‌شوید.



امید است با اتکال به خداوند متعال و الهام از تعالیم عالیه دین مبین اسلام، ضمن هماهنگی و تعامل با سایر مدیران و اتخاد تدابیر لازم، در راستای تحقق اهداف و پیشبرد امور در جهت ارتقای خدمت رسانی به مردم شریف یزد، موفق و مؤید باشید.