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۲۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۵۵

کشتی‌ قهرمانی آسیا -کره

قهرمانان اوزان 55 و 66 کیلوگرم مشخص شد

قهرمانان اوزان 55 و 66 کیلوگرم مشخص شد

ماتسوناگا از ژاپن و یانگ چانگ سانگ از کره شمالی با شکست حریفان خود به مدال طلای اوزان 55 و 66 کیلوگرم دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  دیدار فینال اوزان 55 و 66 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان آسیا عصر امروز در جزیره جیجو کره جنوبی برگزار شد که طی آن در دیدار پایانی وزن 55 کیلوگرم ماتسوناگا از ژاپن با پیروزی بر یانگ جائه هونگ از کره جنوبی به مقام نخست دست یافت و کشتی‌گیران سوریه و کره شمالی مشترکا سوم شدند. در دیدار رده‌بندی این وزن تقی داداشی با نتایج 2-0 ، 0-2 و 1-0 مغلوب کیم سون نام از کره شمالی شد و به عنوان پنجمی رسید.

براساس این گزارش، دیدار فینال وزن 66 کیلوگرم نیز بین یانگ چانگ سانگ از کره شمالی و حریفی از مغولستان برگزار شد که طی آن حریف کره ای با پیروزی مقابل کشتی‌گیر مغول به مقام نخست این وزن دست یافت و سهمیه المپیک را از آن خود کرد. در این وزن سوشیل کومار از هند و ایکه ماتسو از ژاپن مشترکا سوم شدند. حمید محمدنژاد با توجه به شکست در دور اول مقابل ماتسو از ژاپن از دور رقابت‌ها کنار رفت.

کد مطلب 656479

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