به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روزهایی پایانی ماه صفر و در آستانه‌ی ۲۸ صفر، سالروز شهادت پیامبر اعظم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) و نیز حضرت امام رضا (ع)، پانزدهمین نشست شورای فرهنگی خیابان آیت الله طالقانی به میزبانی هتل پارسیان انقلاب برگزار شد.

حجت‌الاسلام احمد قادری دبیر شورای فرهنگی خیابان آیت الله طالقانی در این نشست که به یادبود شهید علی‌اکبر داوودآبادی از شهدای اقتدار و اولین شهید شورای فرهنگی خیابان آیت الله طالقانی برگزار شده بود، از لزوم تقویت و توسعه‌ی هم‌افزایی بین دستگاه‌های موجود در منطقه سخن گفت و بر لزوم باشکوه‌تر برگزار شدنِ دسته عزاداری اهالی خیابان آیت‌الله طالقانی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در این نشست، ضمن تسلیت ایام عزاداری آل‌الله علیهم‌السلام، یکی از اهداف فعالیت‌های تبلیغی _ ترویجی را، نیاز ما به خاندان عصمت و طهارت دانست و گفت: اساساً اهل‌بیت علیهم‌السلام، نیازی به عزاداری و عرض ارادت ما ندارند؛ بلکه ما به این گونه فعالیت‌ها احتیاج داریم؛ لذا باید به این وسیله به آنها نزدیک شویم و سمت و سوی دینی به جامعه بدهیم.

وی با اشاره به آیه شریفه وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ و لزوم تعظیم شعائر مذهبی و ملی، اظهار کرد: ما می‌خواهیم جلوه‌های دین‌داری در جامعه‌مان را به رُخ جهانیان بکشیم و لازم است برای رسیدن به این هدف، تلاش کنیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، فعالیت‌های شورای فرهنگی خیابان آیت الله طالقانی را بسیار با ارزش ارزیابی کرد و افزود: در این منطقه از تهران، ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد؛ لذا لازم است جهت استفاده از این نعمت، با روحیه انقلابی و خستگی‌ناپذیری، کارها را دنبال کنیم و اجر آن با خداوند متعال است.

وی با تأکید بر اینکه خدمت به اهل‌بیت علیهم‌السلام، وظیفه دینی و انقلابی همه است، به استفاده‌ی اعضا از ظرفیت موجود خود مانند: نفوذ کلام، وجهه و آبرو برای ائمه معصومین علیهم‌السلام توصیه کرد و گفت: باید همان‌گونه که در ایام اربعین در شهرهای نجف و کربلا برای اهل‌بیت علیهم‌السلام نوکری می‌کنیم، در خیابان‌های تهران نیز همین فرهنگ را ایجاد و تقویت نمائیم.

حجت‌الاسلام حسنعلی خوئینی معاون فرهنگی و امور جهادی حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست، از آمادگیِ دستگاه متبوع خود جهت برپاییِ دسته عزاداری خبر داد و بر مشارکت سایر ارگان‌ها در این حرکت فرهنگی اجتماعی، تأکید کرد.

در پایان این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو شورای فرهنگی خیابان آیت الله طالقانی برگزار شد، مقرّر گردید که به مناسبت ایام پایانی ماه صفر، دسته عزاداری از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه در مقابل لانه جاسوسی آمریکا به سمت میدان فلسطین و مسجد امام جعفر صادق علیه‌السلام، برگزار گردد.