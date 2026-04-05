آغاز برداشت محصول استراتژیک گندم از مزارع شهرستان رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج ذاکری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان از آغاز عملیات برداشت گندم در سطح ۱۴۰۰ هکتار از مزارع شهرستان رودان خبر داد.

وی افزود: امسال با توجه به تغذیه مناسب و بارش باران های مستمر در طول فصل کشت، پیش بینی می شود میزان برداشت به بیش از ۵۰۰۰ تن محصول گندم برسد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان گفت: کشت گندم معمولاً نیمه دوم آبان ماه در بخش رودخانه این شهرستان انجام می شود و برداشت آن نیز از نیمه فروردین آغاز و تا اواخر خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

ذاکری بیان کرد: گندم به عنوان یکی از محصولات زراعی و غلات استراتژیک، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی منطقه دارد و تلاش می‌شود با حمایت از کشاورزان، تولید این محصول در شهرستان افزایش یابد.

لازم به ذکر است بیشترین ارقام کشت شده در منطقه، رقم سیروان، مهرگان، برات و چمران ۲ می باشد.