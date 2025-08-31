آغاز کشت نشاء بادمجان در ۲ هزار هکتار از مزارع رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، فراز امیری گفت: کشت نشاء بادمجان در سطح ۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان رودان آغاز شد. پیش‌بینی می‌شود از این سطح زیر کشت، ۹۰ هزار تن محصول برداشت و علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به استان‌های دیگر و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شود.

مدیر جهاد کشاورزی رودان اظهار کرد: کشت نشاء بادمجان عمدتاً در بخش مرکزی شهرستان رودان انجام می‌شود و تا اوایل مهرماه ادامه خواهد داشت.️

وی ارقام مورد کشت را شامل کلش، رودون، شادو، ارمغان پارس و آرلن عنوان کرد و گفت: محصول بادمجان تولیدی این شهرستان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به استان‌های تهران و فارس ارسال و به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی و کشورهای افغانستان و عراق نیز صادر می‌شود.️

امیری عنوان کرد: برداشت محصول بادمجان در شهرستان رودان از نیمه اول آبان ماه آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد ادامه خواهد داشت.