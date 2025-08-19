به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این تحول جامع، با پیام «ما برای آرامش خاطر شماست که هستیم»، با هدف افزایش پذیرش بیمه آنلاین از طریق سادهسازی تجربه کاربری و اعتمادسازی انجام میشود.
«بیمهبازار» از تحول استراتژیک و ریبرندینگ جامع خود رونمایی کرد. این اقدام، بخشی از یک نقشه راه تجاری دقیق با هدف نرخ نفوذ در صنعت بیمه از طریق ایجاد تمایز در دو محور کلیدی «شفافیت» و «اعتماد» است.
هویت بصری جدید بیمه بازار، لوگویی مدرن و در عین حال معنادار و الهامگرفته از «طاق ایرانی» است که در بازار و معماری اصیل ایرانی دیده میشود. این «طاق» نمادی از پناه، امنیت و استحکامی است که بیمهبازار متعهد به ارائه آن به مشتریان خود است.
این هویت با شخصیت برند «صمیمی و واقعی» (Sincere/Real) و آرکهتایپ «پاکنهاد» (Innocent) گره خورده تا تجربهای صادقانه و قابل اتکا را تضمین کند.
تحلیلهای بازار و بررسی دقیق رفتار مخاطبان و نیاز آنها نشان میدهد که بیمهبازار با این استراتژی، خود را بهطور مشخص در جایگاهی متمایز از رقبا و در نقطه تلاقی دو ارزش حیاتی «اعتماد بالا» و «شفافیت بالا» قرار میدهد.
نقطه تمایز اصلی ( POD) این برند، «ارائه خدمتی قابل اعتماد و شفاف» از طریق توسعه مدلهای انسانی و ابزارهای تعاملی و همچنین سادهسازی تجربه کاربری است که در پیام استراتژیک «ما برای آرامش خاطر شماست که هستیم» تجلی یافته است.
همچنین بیمهبازار سعی دارد تا از طریق ارائه اطلاعات «صادقانه» (Honest) و پشتیبانی انسانی، صمیمی و مسئولانه برای جلب اعتماد مشتریان خود گام بردارد.
امیر جباری مدیر مارکتینگ بیمهبازار: «برای مدتی طولانی، مشتریان در صنعت بیمه احساس میکردند که تصمیمها برایشان در فضایی خشک، پیچیده و مبهم گرفته میشود. ریبرندینگ ما یک پیمان جدید برای تغییر این معادله است. پیام ما، یک شعار نیست؛ بلکه تعهد ما برای انتقال قدرت به مشتری است. «طاق» برند ما، فضایی امن است که در زیر آن، هر فرد با دانش و شفافیت کامل، نسبت به تصمیم خود آسودهخاطر است. هدف اصلی ما، کسب سهم و اعتماد بازار از طریق شفافیت و باورپذیری است.»
یکی از ارکان کلیدی این استراتژی، تمرکز ویژه بر بخش مهمی از مخاطبان است که در خرید آنلاین بیمه به دلیل مسیر پیچیده آن، تردید دارند. در همین راستا، بیمهبازار علاوهبر تقویت زیرساختهای دیجیتال و توسعه ابزارهای هوشمند یک رویکرد omnichannel (همه کاناله) را در پیش خواهد گرفت. این اقدام مستقیماً برای جلب اعتماد و ارائه خدمات به گروهی از مشتریان طراحی شده که برای تعامل چهرهبهچهره ارزش بیشتری قائل هستند و مدلهای صرفاً دیجیتال نیازهای آنها را به قدر کافی برآورده نمیکنند.
بیمهبازار با این رویکرد استراتژیک، شفاف و انسانمحور، آماده است تا فصل جدیدی از نوآوری و مشتریمداری را در صنعت بیمه ایران رقم بزند.
درباره بیمهبازار:
ب یمه بازار یکی از پلتفرمهای پیشرو در صنعت اینشورتک ایران است که با هدف سادهسازی، مقایسه و شفافسازی خدمات بیمه فعالیت میکند. این شرکت با ارائه طیف گستردهای از خدمات بیمهای از شرکتهای معتبر، به کاربران کمک میکند تا با قدرت و آگاهی کامل، بهترین گزینه را انتخاب کنند. بیمهبازار با تکیهبر تیمی از متخصصان و نخبههای علمی کشور، بهصورت مستمر به دنبال ارائه سرویسهای نوین در بستر به صنعت بیمه کشور است.
بیانیه ریبرندینگ بیمهبازار: عصری نو برای بیمه، باوری نو به آرامش
دنیای امروز با سرعتی بیسابقه در حال تغییر است و صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست. ما در بیمهبازار، این تحول را نه یک چالش، که یک فرصت دیدیم؛ فرصتی برای بازگشت به اصل وجودی بیمه: ایجاد آرامش خیال برای انسان.
سالها، بیمه با کلماتی چون پیچیدگی، نبود شفافیت و بیاعتمادی گره خورده بود اما اکنون، زمان یک دگرگونی فرارسیده است؛ زمان آن رسیده که بیمه، دیگر یک قرارداد خشک و پیچیده نباشد، بلکه دیگر یک همراه قابل اعتماد و یک پشتیبان دانا باشد. اکنون ما با افتخار هویت جدید خود را معرفی میکنیم.
در معماری پرافتخار ایرانی، «طاق» همواره نماد پناه، امنیت و استحکام بوده است؛ سازهای که با تکیه بر اصول مهندسی، پناهگاهی امن میآفریند. ما با الهام از این نماد ایرانی، هویت جدید خود را برمبنای طاقی استوار برای محافظت از زندگی و آرامش شما بنا کردیم.
تعهد ما به شما
ما متعهد میشویم تا تجربهای نو از بیمه را برایتان خلق کنیم:
تجربهای ساده: با ابزارهای هوشمند و فرایندهای ساده، پیچیدگی را از بیمه حذف میکنیم.
تجربهای شفاف: با مشاورههای دقیق و اطلاعات کامل، حق انتخاب آگاهانه را به شما بازمیگردانیم.
تجربهای قابل اتکا: ما به نتیجه متعهدیم و تا رسیدن به آرامش خیال کامل، مسئولانه در کنار شما هستیم و پاسخگوی اعتمادتان خواهیم بود.
این، بیمهبازار جدید است: ما دیگر تنها یک پلتفرم خرید آنلاین بیمه نیستیم؛ ما همراه شما برای آیندهای امنتر و آرامتر هستیم.
به زیر طاقِ آرامش بیمهبازار خوش آمدید.
