به گزارش خبرنگار مهر، همایش گرامیداشت تشکل‌های شاهد و ایثارگر در هفته مشارکت‌های اجتماعی، صبح امروز با حضور سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در هتل هویزه تهران برگزار شد.

سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در جمع تشکل‌های ایثارگری گفت: مناسبت‌ها بهانه‌ای هستند تا فرصتی برای شنیدن حرف‌های یکدیگر به وجود آید.

اوحدی با اشاره به فرمایشی از امیرالمؤمنین (ع) افزود: ای انسان، هر بلایی که در زندگی به وجود می‌آید از خودت است اما به آن علم پیدا نمی‌کنی. و اگر دوایی برای آن بلا وجود دارد، در درون خودت است اما بصیرت به آن پیدا نمی‌کنی. همه عالم خلقت در وجود انسان شکل گرفته است. وی مصداق این فرمایش حضرت علی (ع) را در جمع حاضر، عظمت ایجاد شده در بنیاد شهید به برکت تشکل‌ها دانست.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با یادآوری فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه خانواده شهدا چشم و چراغ این کشور هستند، تصریح کرد: این جمله حقیقتی انکارناپذیر است. جنگ ۱۲ روزه نیز تلنگری جدی به همه ما بود که رسالت و مسئولیت تشکل‌های جامعه ایثارگری در هیچ برهه‌ای مثل امروز نبوده است.

اوحدی خطاب به ایثارگران و تشکل‌ها گفت: شما باید قدر خود را بدانید که چه نفوذ کلامی دارید. بیان و اعتباری که در اختیار دارید، بر مخاطب اثرگذار است. همان‌طور که امام علی (ع) فرمودند، باقی‌مانده شمشیر کارزار حق علیه باطل ماناترین جریان از نظر کیفی است.

وی رمز و راز مانا بودن جریان ایثارگری را وابسته به تلاش و همراهی تشکل‌ها دانست و افزود: شما باید از ما بخواهید و از ما انتقاد کنید، زیرا این انتقادها باعث باز شدن گره‌های بنیاد شهید می‌شود. همچنین اگر جایی در بنیاد مشکلی وجود دارد، باید از تشکل‌ها کمک بگیریم.

اوحدی در پایان با تأکید بر تقویت ارتباط دوسویه گفت: اعتقاد داریم که تشکل‌ها یک پل مستحکم و قوی میان بنیاد شهید و جامعه هدف هستند. این پل ارتباطی باید در جامعه تقویت شود، چرا که در جامعه ایثارگری مشکلاتی وجود دارد که شاید به درستی بیان نشود، اما با استفاده از همین تشکل‌ها و این پل ارتباطی می‌توان آن‌ها را اصلاح کرد.