به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بیست و هشتمین جلسه کمیسیون مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور حامد حسن پور، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و با دستورکار تاسیس ۱۳ پرونده انجمن علمی دانشجویی در گروه‌های علوم انسانی و هنر، علوم پزشکی، علوم ، مهندسی و کشاورزی ، علوم پایه، علوم تربیتی و مهارتی و بین رشته‌ای برگزار شد.

در این جلسه با درخواست تأسیس انجمن علمی علوم تربیتی با استاد مشاوری فاخته ماهینی، مهندسی کامپیوتر با استاد مشاوری طالب خفائی و مهندسی شیمی با استاد مشاوری پرهام روحی در واحد بوشهر، مهندسی معماری با استاد مشاوری شیوا بزمی در واحد شهرضا، بهداشت مواد غذایی با استاد مشاوری افشین جوادی و پرستاری با استاد مشاوری عزیزه بری در واحد علوم پزشکی تبریز، روانشناسی با استاد مشاوری محمد رجبی و هوش مصنوعی با استاد مشاوری میلاد سلطانی در واحد مشهد موافقت شد.

تاسیس انجمن پرستاری با استاد مشاوری عاطفه موسوی، میکروبیولوژی با استاد مشاوری ستار ابراهیمی یونسی و تکنولوژی اتاق عمل با استاد مشاوری یوسف ترابی در واحد ملایر ، مهندسی پزشکی با استاد مشاوری هادی چهکندی نژاد در واحد بیرجند و تکنولوژی اتاق عمل با استاد مشاوری میثم نعمتی خواه در واحد ورامین از دیگر مصوبات بیست و هشتمین جلسه کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بود.