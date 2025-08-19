  1. حوزه و دانشگاه
۱۳ انجمن علمی جدید در دانشگاه آزاد راه‌اندازی شد

در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون انجمن‌های علمی دانشگاه آزاد ۱۳ انجمن علمی در رشته‌های مختلف از علوم انسانی تا مهندسی تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بیست و هشتمین جلسه کمیسیون مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور حامد حسن پور، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و با دستورکار تاسیس ۱۳ پرونده انجمن علمی دانشجویی در گروه‌های علوم انسانی و هنر، علوم پزشکی، علوم ، مهندسی و کشاورزی ، علوم پایه، علوم تربیتی و مهارتی و بین رشته‌ای برگزار شد.

در این جلسه با درخواست تأسیس انجمن علمی علوم تربیتی با استاد مشاوری فاخته ماهینی، مهندسی کامپیوتر با استاد مشاوری طالب خفائی و مهندسی شیمی با استاد مشاوری پرهام روحی در واحد بوشهر، مهندسی معماری با استاد مشاوری شیوا بزمی در واحد شهرضا، بهداشت مواد غذایی با استاد مشاوری افشین جوادی و پرستاری با استاد مشاوری عزیزه بری در واحد علوم پزشکی تبریز، روانشناسی با استاد مشاوری محمد رجبی و هوش مصنوعی با استاد مشاوری میلاد سلطانی در واحد مشهد موافقت شد.

تاسیس انجمن پرستاری با استاد مشاوری عاطفه موسوی، میکروبیولوژی با استاد مشاوری ستار ابراهیمی یونسی و تکنولوژی اتاق عمل با استاد مشاوری یوسف ترابی در واحد ملایر ، مهندسی پزشکی با استاد مشاوری هادی چهکندی نژاد در واحد بیرجند و تکنولوژی اتاق عمل با استاد مشاوری میثم نعمتی خواه در واحد ورامین از دیگر مصوبات بیست و هشتمین جلسه کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بود.

