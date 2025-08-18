  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۵

اطلاعیه دانشگاه آزاد درباره دروس پیش‌نیاز در انتخاب واحد

اطلاعیه دانشگاه آزاد درباره دروس پیش‌نیاز در انتخاب واحد

معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، جزئیات نحوه اعمال قوانین پیش‌نیازی و هم‌نیازی دروس در انتخاب واحد و حذف‌ و اضافه نیمسال اول ۱۴۰۴ را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در انتخاب واحد و حذف‌ و اضافه نیمسال اول ۱۴۰۴ با توجه به تعویق امتحانات نیم‌سال ۴۰۳۲ (ترم بهمن ۱۴۰۳) و عدم ثبت کلیه نمرات دانشجویان در این نیم‌سال، کنترل پیش‌نیازی برای نیم‌سال ۴۰۴۱ به شرح زیر می‌باشد:

در صورتی که دانشجو درسی را قبلاً اخذ کرده ولی نمره آن خالی است (نمره درس وارد سامانه آموزشیار نشده باشد)، دانشجو می‌تواند درس پس‌نیاز را هم اخذ کند.

لازم به ذکر است اگر در زمان انتخاب واحد قوانین هم‌نیازی و پیش‌نیازی دروس توسط دانشجو رعایت نشود، منجر به حذف آن درس از سمت‌ مسئول آموزش دانشکده می‌شود.

به گفته این مسئول، این تغییرات صرفاً مربوط به کنترل پیش‌نیازی و همنیازی است و سایر کنترل‌ها همچنان مانع ثبت درس در انتخاب واحد خواهند شد.

برای مشاهده اطلاعیه اینجا را کلیک کنید.

کد خبر 6563989
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها