به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در انتخاب واحد و حذف‌ و اضافه نیمسال اول ۱۴۰۴ با توجه به تعویق امتحانات نیم‌سال ۴۰۳۲ (ترم بهمن ۱۴۰۳) و عدم ثبت کلیه نمرات دانشجویان در این نیم‌سال، کنترل پیش‌نیازی برای نیم‌سال ۴۰۴۱ به شرح زیر می‌باشد:

در صورتی که دانشجو درسی را قبلاً اخذ کرده ولی نمره آن خالی است (نمره درس وارد سامانه آموزشیار نشده باشد)، دانشجو می‌تواند درس پس‌نیاز را هم اخذ کند.

لازم به ذکر است اگر در زمان انتخاب واحد قوانین هم‌نیازی و پیش‌نیازی دروس توسط دانشجو رعایت نشود، منجر به حذف آن درس از سمت‌ مسئول آموزش دانشکده می‌شود.

به گفته این مسئول، این تغییرات صرفاً مربوط به کنترل پیش‌نیازی و همنیازی است و سایر کنترل‌ها همچنان مانع ثبت درس در انتخاب واحد خواهند شد.

برای مشاهده اطلاعیه اینجا را کلیک کنید.