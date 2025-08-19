افزایش سقف انتخاب واحد برای دانشجویان ممتاز دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرده است، دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی این دانشگاه تا سقف ۲۴ واحد مجاز به انتخاب واحد خواهند بود. این تسهیلات ویژه شامل دانشجویانی می‌شود که در نیمسال گذشته حداقل ۴۰ واحد گذرانده و معدل آن‌ها ۱۷ و بالاتر بوده است.

قابل توجه آنکه سقف مجاز تعداد واحد در هر ترم، کارشناسی ۲۰ واحد، کارشناسی ارشد ۱۴ واحد و دکتری تخصصی ۱۰ واحد است.

بر اساس این اطلاعیه، اگرچه در بخش «آخرین وضعیت ثبت‌نام دانشجو» سقف انتخاب واحد برای برخی دانشجویان ممتاز همچنان ۲۰ واحد درج شده است، اما این گروه از دانشجویان می‌توانند با مراجعه به آموزش دانشکده خود مجوز انتخاب ۲۴ واحد را دریافت کنند.

از سوی دیگر، دانشجویانی که معدل نیمسال گذشته آن‌ها کمتر از ۱۲ شده باشد، مشروط محسوب شده و حداکثر مجاز به اخذ ۱۴ واحد در نیمسال جدید خواهند بود. البته حداقل تعداد واحد انتخابی در هر ترم ۱۲ واحد تعیین شده است.

همچنین طبق مقررات آموزشی، از میان دروس عمومی گروه معارف (اندیشه اسلامی، اخلاق اسلامی، تفسیر قرآن، انقلاب اسلامی و تاریخ تحلیلی صدر اسلام)، دانشجویان تنها مجاز به اخذ یک درس در هر نیمسال هستند. دانشجویان ترم آخر می‌توانند با مجوز دانشکده تا دو درس و با مجوز کمیسیون موارد خاص تا سه درس از این گروه را انتخاب کنند.

این اطلاعیه یادآور می‌شود که دروس «وصیت‌نامه حضرت امام خمینی(ره)» و «انس با قرآن کریم» جزو دروس الزامی گروه معارف محسوب می‌شوند و به‌عنوان واحدهای خنثی در نظر گرفته شده‌اند. بنابراین، انتخاب این دروس باعث افزایش سقف مجاز واحدهای ترم نمی‌شود و دانشجویان در شرایط مختلف (ممتاز، مشروط یا عادی) می‌توانند آن‌ها را علاوه بر سقف تعیین‌شده انتخاب کنند.

