رتبه ممتاز واحد علوم و تحقیقات و صدرنشین ارزیابی سالانه دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در ارزیابی سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴ با یک ارتقاء تحولی، موفق به کسب رتبه " +++۱ " و دستیابی به جایگاه "طبقه ۱ سطح ممتاز" شد.

این موفقیت حاصل اجرای برنامه‌های تحول‌محور در راستای سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی و براساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه در خصوص نظام رتبه‌بندی ۲۶گانه واحدها و مراکز آموزشی بوده است.

در ارزیابی جدید، شاخص‌های زیرساختی، فرآیندی و عملکردی همچون توسعه کیفی آموزش، ارتقای فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، گسترش همکاری‌های علمی ملی و بین‌المللی، افزایش دستاوردهای نوآورانه، عملکرد اداری، مالی و اقتصادی موثر و مبتنی بر بودجه، و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مبنای امتیازدهی قرار گرفت.

واحد علوم و تحقیقات با تحقق شرایط لازم در این حوزه‌ها، توانست یک رتبه تحولی ارتقاء یابد و جایگاه خود را در سطح "+++1" تثبیت کند.

کسب این رتبه ممتاز، نشان‌دهنده پیشتازی واحد علوم و تحقیقات در میان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و تأکیدی بر ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و مدیریتی این واحد به عنوان یکی از قطب‌های آموزش عالی کشور است.

این موفقیت، حاصل تلاش و هم‌افزایی مدیران، اعضای هیأت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و کارکنان واحد علوم و تحقیقات بوده و این مجموعه را در مسیر توسعه دانشگاه حل مسئله و اثرگذار در تراز ملی و بین‌المللی قرار داده است.