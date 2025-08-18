به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، معاونت آموزشی این دانشگاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)، به‌جز دانشجویان دکتری پژوهش‌محور، امکان ثبت مجوز تمدید پایان‌نامه را دارند.

بر اساس این اطلاعیه، دانشجویان کارشناسی ارشد باید حداقل یک‌بار درس پروژه–رساله و دانشجویان دکتری تخصصی حداقل سه‌بار این درس را در ترم‌های گذشته اخذ کرده باشند.

همچنین ثبت مجوز انتخاب واحد پیش از تمدید پایان‌نامه الزامی است. پس از دریافت مجوز، دانشجویان باید پایان‌نامه خود را با همان کدی که در ترم گذشته اخذ کرده‌اند ثبت کنند؛ به‌طوری که تعداد واحدها نیز برابر باشد.

در بخش دیگر اطلاعیه آمده است: شهریه تمدید پایان‌نامه معادل نصف شهریه ثابت ورودی‌های سال تحصیلی جدید خواهد بود.