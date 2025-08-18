  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۴

شرایط تمدید پایان‌نامه در دانشگاه آزاد تهران جنوب اعلام شد

شرایط تمدید پایان‌نامه در دانشگاه آزاد تهران جنوب اعلام شد

معاونت آموزشی دانشگاه آزاد تهران جنوب در اطلاعیه‌ای شرایط ثبت مجوز تمدید پایان‌نامه را برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (غیرپژوهش‌محور) اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، معاونت آموزشی این دانشگاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)، به‌جز دانشجویان دکتری پژوهش‌محور، امکان ثبت مجوز تمدید پایان‌نامه را دارند.

بر اساس این اطلاعیه، دانشجویان کارشناسی ارشد باید حداقل یک‌بار درس پروژه–رساله و دانشجویان دکتری تخصصی حداقل سه‌بار این درس را در ترم‌های گذشته اخذ کرده باشند.

همچنین ثبت مجوز انتخاب واحد پیش از تمدید پایان‌نامه الزامی است. پس از دریافت مجوز، دانشجویان باید پایان‌نامه خود را با همان کدی که در ترم گذشته اخذ کرده‌اند ثبت کنند؛ به‌طوری که تعداد واحدها نیز برابر باشد.

شرایط تمدید پایان‌نامه در دانشگاه آزاد تهران جنوب اعلام شد

در بخش دیگر اطلاعیه آمده است: شهریه تمدید پایان‌نامه معادل نصف شهریه ثابت ورودی‌های سال تحصیلی جدید خواهد بود.

کد خبر 6563935
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها