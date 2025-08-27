عطایی: والیبال ایران توانایی صعود به جمع ۸ تیم برتر جهان را دارد

بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تیم فولاد سیرجان برای حضور در لیگ برتر والیبال گفت: از هفته گذشته تمرینات خود را آغاز کردیم و همه بازیکنان در اختیار تیم هستند، به جز ۳ ملی‌پوش یعنی علی رمضانی، محمد ولی‌زاده و علی حاجی پور که برای مسابقات جهانی در ترکیب تیم ملی والیبال حضور دارند، سایر بازیکنان در اختیار تیم هستند و مشغول تمرینات می‌باشند. سعی کرده‌ایم کار آماده‌سازی را آغاز کنیم و اکنون به‌تدریج فشار تمرینات را بالا می‌بریم تا در این فاصله زمانی به شرایط جسمی و فنی مطلوب برسیم. زمان زیادی از شروع تمرینات نگذشته اما تلاش خواهیم کرد در این روند به وضعیت مدنظر دست یابیم و بازی‌های تدارکاتی را نیز در برنامه قرار داده‌ایم. از ۲۵ روز آینده به بعد، بازی‌های تدارکاتی در دستور کار قرار خواهد گرفت تا تیم در فضای مسابقه قرار بگیرد و برای حضور در لیگ برتر آماده شود.

وی درباره تعداد تیم‌های حاضر در لیگ برتر اظهار داشت: گفته می‌شود که لیگ با ۱۲ تیم برگزار خواهد شد اما احتمال افزایش تعداد تیم‌ها نیز وجود دارد. من معتقدم هرچه سرمایه‌های درست برای والیبال شکل بگیرد، بهتر است و کمک می کند این ظرفیت در سطح کشور توزیع شود تا خانواده والیبال بیشتر درگیر این رشته شوند. این موضوع اتفاقی خوشایند برای جامعه والیبال است اما لازمه آن برخورداری باشگاه‌ها از بضاعت، پتانسیل و زیرساخت‌های لازم است. به تعداد باشگاه‌های با کیفیت می‌توانیم تیم در لیگ برتر داشته باشیم و این موضوع به ارزیابی فدراسیون و سیاست‌گذاری‌های آن بستگی دارد.

عطایی افزود: در حال حاضر حضور ۱۲ تیم در لیگ برتر قطعی است اما تیم مس رفسنجان هم به عنوان تیمی که از لیگ خارج نشده، شرایط حضور دارد. چون در ابتدا لیگ با ۱۴ تیم بسته شد اما یک تیم قبل از مسابقات از حضور در لیگ انصراف داد و تیم سپهر صدرای مشهد هم در میانه‌های لیگ کنار رفت و با توجه به این شرایط، بقیه تیم‌ها منطقاً نباید از لیگ خارج شوند. از سوی دیگر، تیم‌هایی مانند گیتی پسند، مس رفسنجان و گنبد باید مشخص کنند که تمایل به حضور در لیگ برتر دارند یا خیر. تصمیم‌گیری درباره این موضوعات با سازمان لیگ و فدراسیون است. به نظر من موضوع زیرساخت‌ها اهمیت بیشتری دارد و تعداد تیم‌ها حساسیت زیادی ایجاد نمی‌کند. باید بستر لیگ را گسترده‌تر کرد تا بازیکنان و مربیان بیشتری درگیر مسابقات شوند. وجود تیم‌های متوسط رو به پایین در لیگ طبیعی است و نمی‌توان همه تیم‌ها را در یک سطح قرار داد. اگر بستر لازم فراهم شود، به نظر من می‌توان لیگ را با ۱۴ تیم پیش برد و این ظرفیت برای والیبال کشور مفید خواهد بود.

سرمربی فولاد سیرجان درباره اهداف این باشگاه در فصل جدید لیگ برتر گفت: لیگ برتر مسابقاتی است که ۵ تا ۶ ماه طول می‌کشد و طبیعی است که در طول این مدت فراز و فرودهایی برای تیم‌ها رخ دهد. فصل گذشته تیم فولاد سیرجان بیشترین تعداد تورنمنت‌ها را پشت سر گذاشت؛ حضور در مسابقات باشگاه‌های آسیا و جهان و سپس ورود مستقیم به لیگ. بنابراین تلاش کردیم تیم را برای مراحل پایانی و مسابقات مهم آماده نگه داریم. برای قهرمانی آسیا تیم آماده بود و استراتژی ما این بود که آمادگی خود را برای مراحل نیمه‌نهایی و فینال به حداکثر برسانیم. این موضوع سبب شد گاهی در طول لیگ عملکرد تیم کامل نباشد اما این مسئله آگاهانه و با برنامه‌ریزی انجام شد.

وی ادامه داد: مدیریت باشگاه فولاد سیرجان سبب شد کادر فنی و مجموعه تیم تصمیمات درست اتخاذ کنند، اشتباهات کمتری داشته باشند و با حوصله و فرصت کافی پیش بروند. این موضوع می‌تواند الگویی برای سایر تیم‌ها باشد تا والیبال کشور به ثبات بیشتری برسد. در دو سه سال گذشته بسیاری از تیم‌ها تغییر کادر فنی در میانه فصل داشتند، اما فولاد این ثبات را حفظ کرد و نتیجه آن را گرفت. برای سال جدید نیز فولاد و چند تیم دیگر جزو مدعیان قهرمانی هستند و استراتژی آن‌ها رقابت برای قهرمانی است. به نظر من امسال ۳ تا ۵ تیم برای قهرمانی بسته شده‌اند و رقابت بسیار سختی در پیش است.

عطایی درباره جدایی محمد موسوی از تیم فولاد سیرجان گفت: محمد موسوی از بازیکنان بزرگ و تأثیرگذار والیبال ایران است و جزو بهترین‌های تاریخ این رشته به شمار می‌رود. همکاری او با فولاد در نهایت احترام به پایان رسید و ما قدردان زحمات وی هستیم و برایش آرزوی موفقیت داریم. با این حال، برای جایگزینی سید محمد موسوی و آرمین قیلیچ نیازی، دو بازیکن با کیفیت یعنی علی شفیع و امیرحسین اسفندیار هم به تیم اضافه شدند و همچنین محمد ولی‌زاده را در اختیار داریم. بنابراین فکر نمی‌کنم خللی در عملکرد تیم ایجاد شود و تلاش می‌کنیم با کار بیشتر و تلاش مضاعف نقاط ضعف خود را جبران کنیم و مانند فصل گذشته پرقدرت ظاهر شویم و به عنوان قهرمانی برسیم.

سرمربی فولاد سیرجان درباره شرایط تیم ملی والیبال ایران پیش از مسابقات قهرمانی جهان خاطرنشان کرد: تیم ملی روند رو به رشد بسیار خوبی در لیگ ملت‌ها داشت. هرچه به پایان مسابقات نزدیک‌تر شدیم، عملکرد تیم ملی بهتر و قابل قبول‌تر شد. این موفقیت نتیجه تفکر و عملکرد درست فدراسیون، کادر فنی و بازیکنان بود. فدراسیون با سازماندهی و حمایت مناسب، نقش مهمی ایفا کرد و کادر فنی نیز تیم را به‌خوبی مدیریت کرد. بازیکنان با اعتماد به نفس بالا و هدایت درست توانستند بهترین عملکرد خود را ارائه دهند. با شناختی که از کادر فنی دارم، این روند ادامه‌دار خواهد بود و امیدوارم رشد بیشتری حاصل شود.

وی افزود: تیم ملی ایران در گروهی قرار دارد که شانس بالایی برای پیروزی برابر هر سه تیم تونس، مصر و فیلیپین دارد و صعود به جمع ۱۶ تیم برتر قطعی است. اگر تیم ملی به عنوان تیم اول گروه صعود کند، با تیم صربستان روبه‌رو خواهد شد که در حال حاضر تهدید بزرگی برای ایران محسوب نمی‌شود و شانس پیروزی برابر این تیم وجود دارد. بنابراین حضور ایران در جمع هشت تیم برتر جهان قطعی است. در ادامه مسابقات، تیم ملی با برزیل روبه‌رو می‌شود که تیمی بسیار قدرتمند است. برزیل با تغییر نسل و ترکیب تجربه و جوانی، ساختار جدیدی پیدا کرده و با کیفیت بالا بازی می‌کند. شکست برزیل غیرممکن نیست، اما بازی بسیار سختی خواهد بود و این تیم جایی برای اشتباه باقی نمی‌گذارد و با فشار مداوم حریفان را از ابتدا تا انتهای مسابقه خلع سلاح می‌کند.