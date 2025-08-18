سعید عقیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ملی والیبال ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان گفت: مسابقات قهرمانی جهان از بازی‌های لیگ ملت‌ها مهم‌تر است و به نظر من برای پیاتزا فرصتی فراهم شده تا بازیکنان را بهتر بشناسد و بتواند برای المپیک تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشد.

وی بااشاره به خط زدن دو بازیکن تیم ملی والیبال گفت: مسئله خط خوردن برخی بازیکنان نیز مشکلی ایجاد نمی‌کند و سرمربی می‌تواند در این مقطع ترکیب تیم را آزمایش و گزینش کند تا در مسابقات اصلی راحت‌تر از بازیکنانش استفاده کند. در حال حاضر تیم ملی زیر نظر کادر فنی بسیار خوبی قرار دارد و امیدوارم بتواند نتیجه لازم را کسب کرده و دل مردم ایران را شاد کند. حریفان ایران در مرحله نخست مسابقات قهرمانی جهان تیم‌های تونس، فیلیپین و مصر هستند و به نظر می‌رسد تیم ملی کار ساده‌تری در این مرحله داشته باشد.

کارشناس والیبال گفت: شرایط کنونی تیم ملی به‌طور کامل با چهار سال گذشته متفاوت است. تیم ایران از پتانسیل بالایی برخوردار است و زیر نظر یکی از مربیان باتجربه جهان فعالیت می‌کند. او در مدت کوتاه حضور خود توانسته تفکرات تاکتیکی و ذهنیت حرفه‌ای خویش را به بازیکنان منتقل کرده و اعتمادبه‌نفس قابل توجهی به تیم تزریق کند. همین مسئله سبب تغییر سبک بازی تیم ملی شده و من معتقدم در مسابقات قهرمانی جهان نتایج درخشانی به دست خواهیم آورد.

وی با اشاره به برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی افزود: ما مسابقات تدارکاتی زیادی نداشتیم و عمده بازی‌های تیم در لیگ ملت‌ها انجام شده است. البته چند دیدار دوستانه نیز در قطر پیش‌بینی شده است. به نظر من روند آماده‌سازی تیم نسبت به گذشته بهتر شده و سرمربی شناخت خوبی از بازیکنان پیدا کرده است که می‌تواند در مسابقات جهانی نتیجه بهتری به همراه داشته باشد.

کارشناس والیبال درباره ترکیب تیم ملی گفت: برخی معتقدند ترکیب فعلی تیم ملی غیر از دو سه بازیکن جوان نیست و بیشتر بازیکنان از گذشته در تیم ملی حضور داشته‌اند، اما عده‌ای دیگر اعتقاد دارند این تیم جوان است و در لیگ ملت‌ها نشان داد که می‌تواند با همین بازیکنان نتایج خوبی کسب کند. به نظر من باید تلفیقی عمل کرد و نمی‌توان یک‌باره تیم را کاملاً جوان کرد. اکنون پاسور تیم ملی جوان شده که موضوع بسیار مهمی است و دغدغه سال‌های اخیر را برطرف می‌کند. همچنین چهره‌های جدیدی به تیم اضافه شده‌اند و به‌تدریج این تغییرات باید ادامه پیدا کند تا ارزش پیراهن تیم ملی حفظ شود.

عقیلی بااشاره به خط خوردن بردیا سعادت ادامه داد: بردیا سعادت همیشه پیش از مسابقات مهم خط می‌خورد و معمولاً به‌عنوان یار تمرینی حضور داشت، اما اکنون نشان داده توانایی قرار گرفتن در جمع سه پشت خط‌زن برتر تیم ملی را دارد. به هر حال تغییرات باید مرحله به مرحله انجام شود و نمی‌توان چند بازیکن جوان را به‌طور ناگهانی وارد ترکیب اصلی کرد. این روش تدریجی بهترین راه برای ساخت تیمی قدرتمند است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تیم ملی می‌تواند در جمع هشت تیم برتر و پس از آن در جمع چهار تیم برتر قرار بگیرد گفت: به نظر من با توجه به ترکیب فعلی، تیم ملی می‌تواند در مسابقات قهرمانی جهان به جمع هشت تیم برتر صعود کند و حتی شانس رسیدن به جمع چهار تیم را هم دارد. چند سالی بود که از عملکرد تیم ملی ناامید شده بودم، اما با آمدن میلاد تقوی به فدراسیون والیبال و حمایت‌های صورت‌گرفته، شرایط تغییر کرده است. مردم دوباره امیدوار شده‌اند و من فکر می‌کنم این تیم می‌تواند جایگاه شایسته‌ای را که در گذشته داشت، بازپس بگیرد.

کارشناس والیبال تأکید کرد: عملکرد تیم ملی در لیگ ملت‌ها نشان داد که از ظرفیت بالایی برخورداریم. در مسابقات لیگ ملت‌های والیبال در دیدار با آلمان می‌توانستیم نتیجه را تغییر دهیم و حتی مقابل لهستان نیز شانس پیروزی داشتیم. بنابراین تیم ملی شایستگی حضور در جمع هشت تیم برتر و حتی چهار تیم نخست را در لیگ ملت‌های والیبال داشت، اما به دلایلی که سرمربی بهتر از همه می‌داند، این اتفاق رخ نداد. شاید برنامه سرمربی بر این اساس بوده که امسال بیش از نتیجه‌گیری، روی آماده‌سازی تیم تمرکز کند، اما زمانی که فرصت نتیجه‌گیری وجود دارد، باید از آن استفاده کرد. با این حال، عملکرد تیم نویدبخش است و انتظار می‌رود در مسابقات قهرمانی جهان شرایط متفاوتی رقم بخورد.