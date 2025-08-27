به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال به منظور برگزاری اردوی تدارکاتی و انجام دیدارهای دوستانه، ساعت ۲۲:۳۰ سه‌شنبه از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تهران عازم قطر شد و ساعت ۲:۳۰ بامداد (به وقت تهران) چهارشنبه وارد دوحه شد. ملی‌پوشان ایران پس از ورود، در هتل گرند رجنسی دوحه مستقر شدند تا تمرینات آماده‌سازی خود را دنبال کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تیم ملی والیبال ایران در این اردو سه دیدار تدارکاتی برگزار خواهد کرد؛ یک مسابقه برابر مصر در تاریخ پنجم شهریور و دو دیدار برابر قطر در روزهای ۹ و ۱۱ شهریور. این اردو در چارچوب آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ در فیلیپین پیش‌بینی شده است.

دمای هوای دوحه در این روزها حدود ۳۵ درجه سانتی‌گراد بوده و رطوبت بالای هوا باعث شده شرایط بسیار شرجی و سنگینی بر فضای شهر حاکم باشد. دمای هوا در ساعاتی از روز به ۴۰ درجه سانتی گراد هم می‌رسد. این وضعیت، ملی‌پوشان والیبال ایران را در بدو ورود تا حدی غافلگیر کرد.

با این حال، اعضای تیم ملی با مدیریت کادر فنی، برنامه‌های تمرینی خود را متناسب با شرایط آب‌وهوایی قطر تنظیم کرده‌اند تا بازیکنان بتوانند با کمترین آسیب و فشار، تمرینات آماده‌سازی خود را پیگیری کنند. اردوی تیم ملی در دوحه با برگزاری سه دیدار تدارکاتی برابر تیم‌های مصر (۵ شهریور) و قطر (۹ و ۱۱ شهریور) برگزار خواهد شد.

مرتضی شریفی (کاپیتان)، جواد کریمی، عرشیا به‌نژاد، علی رمضانی، محمد ولی‌زاده، سیدعیسی ناصری، یوسف کاظمی، امیرحسین اسفندیار، پوریا حسین خانزاده، علی حق پرست، احسان دانش دوست، امین اسماعیل نژاد، علی حاجی‌پور، آرمان صالحی، محمدرضا حضرت‌پور و نیما باطنی بازیکنان حاضر در این اردو هستند.

امیر خوش خبر به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، محمدرضا تندروان و عبدالرضا علیزاده (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، علی حدادی (فیزیوتراپیست)، محمد امین شاکری (آنالیزور) و محمدناصر نقره به عنوان ماسور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان را تشکیل می‌دهند.

رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴ در فیلیپین برگزار خواهد شد و ۳۲ تیم در هشت گروه چهار تیمی در مرحله مقدماتی با هم به رقابت می‌پردازند که تیم ملی والیبال ایران در سال ۲۰۲۵، هشتمین حضور خود در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان را تجربه خواهد کرد.