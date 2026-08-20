به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی بعداز ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان با حضور غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: هرمزگان استانی منحصربه‌فرد با ۱۴ جزیره است که در کنار جزایر بزرگ قشم، کیش و سایر جزایر، ظرفیت‌های مهمی در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی دارد.

وی افزود: هرمزگان در کنار خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز قرار گرفته و همین موقعیت، مزیت‌های امنیتی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی ویژه‌ای برای استان ایجاد کرده است.

استاندار هرمزگان با اشاره به رویکرد توسعه دریامحور در برنامه هفتم توسعه، گفت: در فصل دوازدهم قانون برنامه هفتم، محورهای اساسی برای توسعه دریامحور پیش‌بینی شده که هرمزگان به دلیل موقعیت ویژه خود می‌تواند نقش محوری در تحقق این سیاست‌ها ایفا کند.

توسعه شیلات، کشاورزی و زیست‌فناوری دریایی

آشوری ادامه داد: شیلات، آبزی‌پروری، کشاورزی، زیست‌فناوری دریایی، کشتی‌سازی، گردشگری ساحلی و دریایی، شیرین‌سازی آب، تجارت مرزی، ترانزیت و توسعه کریدورها از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی هستند که باید در مسیر توسعه استان مورد توجه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه طول نوار ساحلی هرمزگان و گستردگی پهنه دریایی استان ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه اقتصادی ایجاد کرده است، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از جوامع صیادی، تجار مرزی و فعالان اقتصادی استان از این ظرفیت‌های خدادادی استفاده می‌کنند و باید زمینه بهره‌برداری بیشتر و هدفمندتر از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

ظرفیت ۴ میلیون تنی کشاورزی هرمزگان

استاندار هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان اظهار کرد: سالانه حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار تا چهار میلیون تن محصول کشاورزی در هرمزگان تولید می‌شود که حدود سه درصد تولیدات کشاورزی کشور را شامل می‌شود.

آشوری افزود: سطح زیرکشت استان حدود ۱۶۶ هزار هکتار است و هرمزگان با وجود اقلیم خشک، امروز در حوزه گلخانه‌ای رتبه پنجم کشور را دارد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در توسعه کشاورزی نوین است.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر الگوی کشت، گفت: اگر قرار است اقتصاد کشاورزی سامان پیدا کند، باید یک تغییر پارادایمی در الگوی کشت کشور ایجاد شود و از ظرفیت محصولات سازگار با اقلیم هر منطقه به شکل مطلوب استفاده کنیم.

توسعه کشت محصولات سازگار با اقلیم

استاندار هرمزگان با اشاره به برخی طرح‌های موفق کشاورزی در استان، بیان کرد: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از جمله در حوزه کشت خرمای مجول در بشاگرد اقدامات ارزشمندی انجام داده‌اند و این طرح‌ها می‌توانند علاوه بر تولید، در حوزه گردشگری نیز ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کنند.

آشوری ادامه داد: در حاجی‌آباد نیز کشت گردو با موفقیت همراه بوده و باید برای توسعه میوه‌های گرمسیری و سایر محصولاتی که با اقلیم هرمزگان سازگاری دارند، تحرک جدی‌تری ایجاد شود.

ضرورت افزایش بهره‌وری آب در کشاورزی

وی یکی از چالش‌های مهم بخش کشاورزی هرمزگان را بحران آب و ضرورت افزایش بهره‌وری عنوان کرد و گفت: حدود ۷۰ درصد سطح زیرکشت استان از سامانه‌های آبیاری تحت فشار بهره‌مند است و هرمزگان در این زمینه از استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود.

استاندار هرمزگان افزود: با وجود این اقدامات، کشاورزان استان همچنان با مشکلاتی از جمله تسهیلات، استمهال و مسائل مرتبط با درآمد و هزینه‌های تولید مواجه هستند که موجب ایجاد ناترازی در اقتصاد کشاورزی شده است.

آشوری تصریح کرد: مجموعه این مسائل در قالب یک بسته و نامه کارشناسی به وزیر جهاد کشاورزی ارائه خواهد شد تا برای رفع مشکلات موجود، دستورات لازم در جلسات تخصصی صادر شود.

افتتاح ۷۶۷ پروژه در هفته دولت

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در هرمزگان گفت: در هفته دولت امسال ۷۶۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۹۲ هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف عمرانی و سرمایه‌گذاری استان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

آشوری افزود: این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف صنعت، کشاورزی، گردشگری و خدمات اجرا می‌شوند و امیدواریم آغاز این برنامه‌ها با سفر وزیر جهاد کشاورزی به هرمزگان، به عنوان هدیه دولت چهاردهم به مردم شریف استان، زمینه‌ساز شتاب بیشتر در روند توسعه باشد.

نقش هرمزگان در پشتیبانی از کشور در جنگ

استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به شرایط جنگی اخیر و نقش مردم استان در پشتیبانی از کشور اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم و جنگ ۱۲ روزه و همچنین حوادث اخیر، هرمزگان با شرایط سختی مواجه بود و دشمن آمریکایی با ۵ هزار پرتابه شامل موشک و پهپاد، مناطق مختلف استان را هدف قرار داد.

وی ادامه داد: جزایر استراتژیک استان نیز در معرض مخاطرات جدی قرار داشتند، اما مردم هرمزگان با استقامت و پایمردی، در کنار نیروهای مسلح مقتدر کشور، نقش مهمی در پشتیبانی از کشور ایفا کردند.

آشوری گفت: صیادان، خانواده‌های شهدا، اصناف، اقشار مختلف مردم و نیروهای مسلح، هر کدام سهم و نقشی مهم و ارزشمند در این دوران داشتند و این همراهی و مقاومت، بخشی از سرمایه اجتماعی و تاریخی هرمزگان محسوب می‌شود.