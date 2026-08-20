فرماندار عسلویه: ۳۶۶ نفر در کنکور سراسری شرکت کردند

به زارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار ظهر پنجشنبه در بازدید از محل برگزاری آزمون سراسری و بازدید از روند برگزاری کنکور و حوزه امتحانی اظهار کرد: خوشبختانه امسال ۳۶۶ نفر از دختران و پسران‌شهرستان عسلویه در آزمون سراسری شرکت کرده‌اند و در رشته‌های علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضی و فنی، هنر، زبان‌های خارجی و همچنین دانشگاه فرهنگیان به رقابت می‌پردازند.

فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان عسلویه افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان شهرستان عسلویه، ۱۷۳ نفر برای دانشگاه فرهنگیان ثبت‌نام کرده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده علاقه و انگیزه جوانان شهرستان برای حضور در عرصه تعلیم و تربیت و نقش‌آفرینی در آینده آموزش و پرورش است.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان عسلویه با اشاره به موفقیت‌های سال گذشته جوانان شهرستان در آزمون سراسری گفت: سال گذشته نیز تعدادی از جوانان شهرستان در دانشگاه‌های معتبر کشور پذیرفته شدند که این موفقیت موجب افتخار مردم شهرستان است.

فرماندار عسلویه با ابراز امیدواری نسبت به درخشش دوباره جوانان شهرستان در کنکور امسال خاطرنشان کرد: امیدواریم امسال نیز شاهد موفقیت‌های ارزشمند جوانان عسلویه باشیم و فرزندان این شهرستان با کسب رتبه‌ها و قبولی‌های ارزشمند، بار دیگر برای شهرستان افتخارآفرینی کنند.

پاسالار همچنین بر اهمیت حمایت از دانش‌آموزان و جوانان و فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای ارتقای سطح علمی و آموزشی شهرستان تأکید کرد.