۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

خشکسالی، نیروگاه‌های کارون ۳ و ۴ را از مدار خارج کرد

مدیر بهره‌برداری و کنترل شبکه برق کشور گفت: با آغاز موج جدید گرما در کشور و کاهش شدید تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل خشکسالی، ظرفیت نیروگاه‌های کارون ۳ و ۴ از مدار تولید خارج شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مازیار جمشیدی مدیر بهره‌برداری و کنترل شبکه برق کشور با اشاره به وضعیت مصرف برق کشور گفت: با ورود سامانه جدید گرمایی، مصرف برق در روزهای پایانی مرداد و اوایل شهریور افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است.

وی افزود: متأسفانه خشکسالی، ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی را به‌شدت کاهش داده و بخش مهمی از تولید آن‌ها از مدار خارج شده است. به‌ویژه نیروگاه‌های کارون ۳ و ۴ که به دلیل کاهش ذخایر آبی عملاً امکان تولید برق ندارند.

جمشیدی تصریح کرد: استمرار پایداری شبکه در چنین شرایطی تنها با همکاری هموطنان امکان‌پذیر است. از این رو از مشترکان، به‌ویژه مصرف‌کنندگان بزرگ درخواست می‌شود تا پایان شهریور با مدیریت مصرف و پرهیز از به‌کارگیری وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار، صنعت برق را یاری کنند.

فاطمه صفری دهکردی

